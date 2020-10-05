حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعتز مولود برج الأسد دائما بكرامته، ولا يتنازل عن كبريائه في أي موقف، وفي الوقت ذاته يتصف بالتفاؤل دائما والنظرة الإيجابية للحياة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية، فقط اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.