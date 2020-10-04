أرمينيا: روسيا ستتدخل عسكريا لضمان أمننا

أعلنت حكومة أرمينيا، اليوم الأحد، أن "روسيا ستتدخل عسكريا، لضمان أمننا بموجب الاتفاقيات الثنائية".

بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "زيادة الضحايا المدنيين في كاراباخ غير مقبول"، داعياً إلى مفاوضات فورية بين أرمينيا وأذربيجان وفقا لقناة "العربية".

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، وقال إن موسكو على استعداد لإيجاد حل لهذا الصراع، عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت أن لافروف أبلغ أيضاً نظيره الأرميني اليوم بأن روسيا قلقة من ارتفاع عدد القتلى والمصابين في هذه الحرب، التي اندلعت أواخر سبتمبر.

وقالت أذربيجان، اليوم، إن قوات أرمينية أطلقت صواريخ على مدينة غنجه، ثاني أكبر مدنها مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة، وتوعدت بالرد وتدمير أهداف عسكرية داخل أرمينيا.

وقالت أرمينيا، الأحد، إن دعم تركيا العسكري لأذربيجان يوسّع الحرب، ويقوض الأمن الإقليمي.

ونفت أرمينيا سيطرة قوات أذربيجانية على منطقة "جبرائل" في كاراباخ، فيما دعت وزارة دفاع أذربيجان، المدنيين في كاراباخ للابتعاد عن مناطق القتال.

ولقى 72 مقاتلاً سورياً على الأقل، من الفصائل الموالية لتركيا، حتفهم خلال الأيام الماضية، في المعارك المشتعلة بين القوات الأرمينية والقوات الأذربيجانية في ناغورنو كاراباخ، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن تورط أنقرة في الصراع في ناجورني قرة باخ يشير إلى أن تركيا مصممة على مواصلة الإبادة الجماعية للسكان الأرمن.

وقال باشينيان، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد: " إنه في حالة وجود تقييم غير صحيح للأهمية الجيوسياسية للوضع في ناجورني قرة باخ، فإنه ينبغي على أوروبا أن تتوقع وجود تركيا بالقرب من فيينا".

وأضاف أن أنقرة تقوم بتجنيد ونقل الإرهابيين من سوريا لمحاربة جمهورية ناجورني قرة باخ (غير المعترف بها) وأرمينيا، وأن الجيش التركي متورط بشكل مباشر في الصراع"، مشيرا إلى أن تركيا عادت بعد 100 عام إلى منطقة جنوب القوقاز لمواصلة الإبادة الجماعية للأرمن.