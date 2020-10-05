حظك اليوم الاثنين 5-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

لا يخاف مواليد برج الميزان من الشعور بالوحدة ولكنهم يسعون دائما لتكوين صادقات والحرص على جود الأصدقاء بجانبهم طوال الوقت.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.