تفاصيل قضية ضياء داوود من عضوية البرلمان إلى الطعن على استبعاده

أجلت الدائرة الأولى الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة نظر الطعن المقدم من النائب البرلماني ضياء الدين داوود، على حكم استبعاده الصادر من محكمة القضاء الإداري برأس البر من الانتخابات البرلمانية 2020، التي يخوض فيها الانتخابات عن الدائرة الأولى في دمياط لجلسة اليوم للفصل فيه .

شغلت قضية استبعاد النائب البرلماني ضياء داوود من كشوف المرشحين للانتخابات البرلمانية 2020 الرأي العام حيث قررت الدائرة الأولى موضوع تحديد جلسة اليوم الإثنين للفصل وإصدار الحكم في الطعن المقدم من المرشح ضد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر برئاسة المستشار جمال محمد سليمان عمار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار مصطفى إبراهيم العباسي وكيل مجلس الدولة وبحضور المستشار أحمد محمد عبد الرازق قنديل مفوض مجلس الدولة وسكرتارية محمود إبراهيم البيلي أمين سر المحكمة في الدعوي رقم 3338 لسنة 9 قضائية والمقامة من سامي رفعت السيد عبد العزيز ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية و أيمن يوسف فتحي رخا و ضياء الدين على عوض بصل و ضياء الدين عصام الدين محمد داوود و محمد سامي محمد سليمان و غادة موسي إبراهيم صقر حكما بإستبعاد النائب البرلماني ضياء الدين داود من كشوف الناخبين بعد تقدم محام زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري معولا ذلك بأن ضياء قد تقدم بأوراق ترشحه مستقلا في وقت هو عضو فيه في الحزب الناصري على حد قوله ليصدر حكم من المحكمة باستبعاد داود هو ومرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان بناء على الطعن المقدم ضده من سامي عبد العزيز المحامي والمرشح المحتمل عن ذات الدائرة.

ووفقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فادعاء المدعي سامي عبدالعزيز أنه كان ينتمي للحزب الناصري ويوجد فيه إقرار أنه لا ينتمي لثمة أحزاب من ضمن أوراق الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات فإن أقوال المدعي في هذا الشأن مرسلة ولا يساندها أي دليل من الأوراق الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة السبب و تطرحه جانبا

وفيما يخص إقرار الذمة المالية الخاص به ضمن أوراق الترشح فلم توقع عليه زوجته بعد توقيعه، وفقاً لحكم المحكمة الذي أكد أن الثابت من مطالعة ملف ترشحه المرفق بالأوراق، خلا من توقيع زوجته وقام هو بالتوقيع مكان زوجته باسمه "ضياء الدين".