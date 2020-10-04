محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية "تعليم فني"

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول في مدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2020-2021م.

وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيجري قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، حسب محل إقامة ولى الأمر والتنسيق المُعلن لكل إدارة، مشيرًا إلى أن القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، ففي حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقه ولى الأمر عن الإدارة التعليمية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، سيجري القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقة ولى الأمر، بعد الحصول على موافقة التعليم الفني وحسب التنسيق المُعلن.

ونوه وكيل الوزارة إلى أنه في حالة رغبة الطالب بالالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية يتقدم ولي الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفني للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذي يرغب الالتحاق به على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المُعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة إذا سمحت الكثافة بذلك.

وتقبل نسبة 4% من إجمالي الطلبة المتقدمين للصف الأول بالتعليم الثانوى المهنى الصناعى والزراعى من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي "الإعدادية و الإعدادية الأزهرية"، وذلك للطلبة الحاصلين على مجموع ما بين (140-160) درجة في ضوء احتياجات كل نوعية وعلى حسب الإمكانيات المتاحة.