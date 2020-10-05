حفل عمر كمال وشاكوش يتحول لمشاجرة في بيروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الفيديوهات بخناقات ومشاجرات بين أفراد لبنانيين بحفل مطربى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، الذي أقيم في لبنان.

كشف عمر كمال لـ"الوطن"، أن الحفلة بدأت بشكل طبيعي، وكان من المقرر أن يغني فيها أيضا حسن شاكوش، ولكن زاد عدد الضيوف بشكل غير طبيعي، ما أدى إلى وقوع تشاجر بين اثنين من الحاضرين وقيام عدد آخر بالتشاجر.

وأشار كمال إلى أن الحفل لم يكتمل وقمنا بالرحيل من الحفل حتى لا تتفاقم المشاكل.

انتهت الراقصة جوهرة مؤخرا، من تسجيل فيديو كليب جديد مع المطرب حسن شاكوش، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة، حسبما صرحت جوهرة لـ"الوطن"، مشيرة إلى أنها متحمسة للكليب بدرجة كبيرة، لأنها من محبي العمل مع شاكوش.

والأغنية من إنتاج شركة مزيكا، التي يتولى إدارتها حاليا محمد جابر ابن المنتج الكبير محسن جابر، ويعتمد محمد في إنتاجه خلال الفترة الحالية على التعاون مع عدد كبير من نجوم أغاني المهرجانات والمطربين المختلفين لتقديم أعمال فنية وحفلات تتماشى مع ذوق الجمهور المصري الحالي، وسبق وتعاون محمد جابر مع المطرب أبو والفنان محمد رمضان الذي كان جابر صاحب فكرة أول حفل غنائي له.

ويذكر أن محمد هو ابن المنتج الكبير محسن جابر الذي أسس شركة عالم الفن ومن بعدها شركة مزيكا وقناتها الفضائية وهو أيضا المالك لتراث أم كلثوم، ومكتشف عدد من نجوم الغناء العربي، منهم عزيزة جلال وميادة الحناوي وكان أحد أسباب شهرة عمرو دياب ووصوله للعالمية خلال فترة تعاونهما سويا.