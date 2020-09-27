الجمهور لـ"عمر كمال" بعد طرح "حتة قمراية": مينفعش معاك غير شاكوش

لاقى مهرجان "حتة قمراية" لمطربي المهرجانات عمر كمال وأورتيجا هجومًا شديدًا من الجمهور، الذي أكد عدم تناسق صوتيهما معًا، مطالبين "كمال" بأن يعود للغناء مع حسن شاكوش فقط.

وعلّق متابع على المهرجان، بالقول "اورتيجا الأغنيه مش لايقة عليه خالص، وعمر كمال الأغنيه عليك لوحدك"، فيما ذكر آخر "ياجماعة، افهموا اورتيجا مينفعش مع عمر، لأن تركيبة عمر وشاكوش ده بيقول سؤال، وده بيقول جواب، فبيعمل التركيبة اللي انتوا بتحبوها، أما عمر واورتيجا نفس السكة فمفيش جديد، وبالتالي مش هتعجب الناس"،

وقال متابع "حاسة إنها مش مظبوطة عشان شاكوش مش معاك"، فيما قال آخر "ثنائية شاكوش أفضل يا عمر، والأغنيه مش مفهومة خالص ربنا يوفقك"، وأضاف معلق "لو مع شاكوش كانت هتطلع أحلى".

واحتفل عمر كمال مع جمهوره مؤخرًا بتحقيق مهرجان "لغبطيطا"، وحقق أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب" فقد تخطي المهرجان 30 مليون مشاهدة.