عمر كمال ينفي إصابته بكورونا: ذهبت للمستشفى بسبب الإرهاق

نفى المطرب عمر كمال، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يقول البعض، موضحًا أنه جالس الآن في منزله ويسمع كلاما غريبا عنه، كما أنه لم يذهب لإجراء التحليل كما قال البعض، وأنه عندما كان في دبي قبل فترة، أجرى التحليل قبل عودته إلى مصر ولم يكن مصابا.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه عند عودته من دبي انشغل في تصوير إعلان لإحدى الشركات وتنقل بين الساحل الشمالي وشرم الشيخ، مؤكدًا أن البعض يُردد كذبا أنه مصاب بكورونا، ويتحايل على ذلك لإخفاء الأمر من أجل السفر إلى لبنان لإقامة حفل.

وأشار إلى أن هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، مؤكدا أنه ذهب الأسبوع الماضي إلى المستشفى بسبب الإرهاق من كثرة السفر، وطمأنه الطبيب على صحته، وطلب منه أن يستريح قليلا، وأنه إذا أصيب بكورونا لن يذهب ليحيي حفلات ويعدي غيره.

من ناحية أخرى، أعرب مغني المهرجانات عن احترامه الشديد لهاني شاكر، نقيب الموسيقيين، فذكر أنه ممنوع من الغناء بداخل مصر ولكن خارج مصر مسموح له بالغناء، مؤكدا أن نقيب الموسيقيين في تونس احتفل معه وتم تكريمه هو وحسن شاكوش، موضحًا أنه قام بغناء "بنت الجيران" في تونس.

وتابع "كمال": "عند غنائي حاولت أصلح الجملة وأحذف خمور وحشيش إلا أن الجمهور رددها، ما باليد حيلة، رغم أن فيه أغاني لفرق أندروجراوند معروفة وتتضمن كلمات مثل (سيجارة جابت جوان وجوان جاب حباية)"، وهناك أغان أخرى بذيئة مصرح بها في النقابة.

وعن نشره صور سيارته الفارهة، أوضح أنه لا يتباهى بثروته كما يردد البعض، كما أن تحميله صور الحلفة في تونس ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس الهدف منها معارضة النقابة، ولكن الحفلات خارج مصر تم إمضاء عقود لها، وبشرط جزائي، ومن الشروط الترويج للحفلات على صفحته الشخصية.