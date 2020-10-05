عبدالمنعم سعيد: الظروف الحالية تؤثر سلبا على ترامب في الانتخابات

قال المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن إصابة الرئيس الامريكي ترامب بفيروس كورونا المستجد، أمر مفاجئ، مشيرًا إلى أن طبيعة الانتخابات دائمًا ما تحمل في طياتها مفاجآت في شهر أكتوبر، مثلما حدث في اكتوبر عام 2016 قبيل المارثون السابق بإعادة فتح التحقيقات في قضية هيلاري كلينتون والبريد الالكتروني الخاص بها.

وأضاف سعيد خلال مداخلة عبر تطبيق "الزووم" ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "أون": "إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا أعطى الانتخابات درجة أعلى من الدراما تضاف للدراما التي شهدتها المناظرة الانتخابية بين المرشحين فضلاً عن بعض الأحداث التي شهدتها بعض الولايات الأمريكية المختلفة في وقت سابق وهي الاضطهاد العنصري ضد السود" بما عكس حالة من الاستقطاب الحاد في الولايات المتحدة".

وتابع: "كل الأحداث في الانتخابات الأخيرة تزيد من الحالة الدرامية لأعلى مستوياتها ونجاح ترامب في المرة السابقة كان مفاجأة للعالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن فيصل حظه في الفوز يعتمد على مدى انحدار موجة اليمين التي أتت به في السابق رغم عدم وجود مؤشرات عالمية على انحسارها".

وحول تأثيرات إصابة ترامب بـ كورونا على مسار العملية الانتخابية وزيادة نبرة التعاطف معه، قال: "هذا يتوقف على تصرف الديموقراطين الذي بدى أكثر اتزاناً وخالياً من الشماتة وقد نجحوا في ذلك، وتأثيرات الاصابة يمكن جمعها مع التداعيات السابقة وبشكل عام تؤثر سلباً على مسار الانتخابات".