طبيب "ترامب": الرئيس يرتدي الكمامة.. ووظائف رئتيه "رائعة"

قال أحد الأطباء في الفريق المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس أمس، كان يعاني من انخفاض نسبة الاكسجين لـ93%، لكنه لم يشعر بضيق في التنفس على الإطلاق، وتم مراقبة الأمر، ثم عادت النسبة لوضعها الطبيعي، "نحن نقيم هذه الأمور ونحاول أن نعظم كل شيء"، وهذا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "extra news"، أننا ناقشنا هل سنبدأ بوضعه على أجهزة التنفس الصناعي أم لا، واستقرينا على أن المزايا تزيد عن المضار، "قولنا لو حدث ذلك وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي سيكون لفترة محدودة، صباح الجمعة الماضية تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، والمرة الثانية كانت أمس، ولا شيء يدعوا للقلق".

وتابع: "نسبة الأكسجين في جسم ترامب لم ينخفض عن 90% فلم يكن في الثمانينيات ولكن كان أقل من 94%"، موضحًا أن الرئيس ترامب يرتدي الكمامات عندما نكون حوله، كما أننا نرتدي كمامات n95، وعندما يتحرك خارج الغرفة يرتدي الكمامة.

وعن وظائف الرئتين، قال: "مثل اي مريض وظائف الرئتين في حالة رائعة، الرئيس طوال فترة علاجة لم يكن يريد ان يعطي اي معلومات تحرك المرض في اتجاه مختلف البعض يعتقد أننا نخفي شيء ولكنه في حالة جيدة للغاية ويستجيب للعلاج ولو كل الامور استمرت كما هي سنبدأ في اخراجه من المستشفى للبيت الأبيض".