أديب عن خروج ترامب من المستشفى: تلاقيه رايح يجيب 2 فول وواحد طعمية

عقَّب الإعلامي عمرو أديب، على خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلًا: "من شوية الحاج أبو حنان خرج من شوية من المستشفى وبيحيي الناس اللي واقفين ، بيحي أهله وعشيرته وحبايبه وناسه".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbcمصر"، ساخرًا : "كان رايح يجيب 2 فول وواحد طعمية من على الناصية مثلا هيروح يشقر على ميلانيا، الفريق الطبي المعالج لترامب أعلن اليوم أن الرئيس سيخرج بعد ظهر الاثنين ليعود إلى البيت الأبيض".

وتابع ضاحكًا: "بيزن جامد عايز يرجع بسرعة عشان يصدر إنه جامد عايز يرجع عشان يثبته انه مش عيان"، كما أن ترامب خرج أمس وجه التحية إلى طاقم المستشفى والداعمين له أمام المستشفى الذين يقفون منذ 4 أيام من أجل تهنئته والاطمئنان على صحته.

واستنكر أديب ظهور سيارات الرئاسة الأمريكية التي تسير بجوار سور المستشفى الذي يُعالج فيه ترامب قائلا "هل ترامب خارج ولا راجع، يبدو أنه بيخد لفة ..مش باين بالظبط هل دي لفة؟ بيشم هوا؟ بيحي الجماهير؟ أصل هو بيحب الحاجات دي ويعلم شو حلو الناس اللي جايين وواقفة معنا وبتحيينا".