كندة علوش: أعود للسينما بـ"بلالين".. وجاتلي رسايل من سيدات كتير بسبب "عليا"

أبدت الفنانة السورية كندة علوش سعادة بالغة إزاء تفاعل الجمهور مع أحداث قصة "ضي القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" المعروض حالياً عبر فضائية dmc ومنصة watch it، مؤكدة تلقيها رسائل عديدة من سيدات تعانين نفس معاناة شخصية "عليا" التي تحلم بالإنجاب على مدار الأحداث.

وقالت كندة في تصريحات لـ"الوطن"، إنها ستعود للسينما مرة أخرى من خلال فيلم "بلالين" الذي يتم التحضير له في الوقت الحالي تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وعن أبطال العمل قالت إن الأبطال في مرحلة الاختيار وأنها تخشى أن تقول أحد الأسماء ويعتذر بعدها، وعن طبيعة الفيلم قالت إنه ينتمي إلى اللون الكوميدي وأنه من الألوان القريبة لقلبها، وقالت إنها تحب اللون الكوميدي بالرغم من قلة ظهورها في هذا النوع، موضحة أن الفيلم يدور في إطار كوميديا الموقف، وأن كورونا وفترة الحظر خط من خطوط الفيلم.

ونشرت كندة مؤخرا صورة لها من الكواليس عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كمية الرسائل اللي بتوصلني يومياً من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عليا وباقي شخصيات مسلسل ضي القمر كبيير ومؤثر، الرغبة بالإنجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة، المشاعر المتضاربة الألم والأمل الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل على الحياة الزوجية".

وأضافت: "أنا ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم وبتمنى أكون قد الثقة.. بتمنى رب العالمين يحقق أحلامكم ويعوض صبركم وبالآخر الخيرة دائماً فيما يختاره الله.. كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان اللي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وحساسية عالية وبنعومة من غير أي فجاجة وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها".

وتابعت: "شكراً للأستاذ الكاتب يسري الفخراني اللي مهد لنا الطريق باختياره للمواضيع، اللي بتهم المجتمع وبتدخل جوا كل منزل وأسرة مصرية وعربية".

وتتعرض قصة "ضي القمر" لقضية تأثير عدم إنجاب الزوجات علي حياتهن الزوجية، ورحلة المعاناة التي يواجهونها بسبب هذه المشكلة، وذلك من خلال شخصية "عليا" التي تلجأ إلى الحقن المجهري لتحقيق حلمها في الإنجاب، وتتوالى الأحداث.

وقد حازت القصة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن أحداثها تلامس واقع العديد من السيدات في المجتمع المصري والعربي.

ويشارك في بطولة "ضي القمر" محمد علاء، محمد شاهين، أحمد عبدالله محمود، ريهام محيي، ياسمين موافي، من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان، محمود العمروسي، مروة عيد، ريهام محيي وإخراج أحمد حسن.