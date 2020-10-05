"رأي عام" يناقش آخر تطورات أزمة السد الإثيوبي

خصص الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، فقرة حوارية، في حلقة اليوم، لمناقشة آخر تطورات أزمة السد الإثيوبي.

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن السبب في تعثر مفاوضات السد الإثيوبي هو إصرار اثيوبيا أن تكون المتحكم الوحيد في مياه نهر النيل، خاصة أن لديها المنبع الذي يصلنا منه المياه، وأصبحت هذه قضية قومية لان هناك عدد من المشاكل الداخلية ومن مصلحتهم أن يجمعوا الشعب على قضية واحدة.

وأضافت "عمر" خلال حوارها بالبرنامج أن هناك خبراء أمريكيون هم من اقترحوا على أثيوبيا بناء السد، وكان هناك دعم أمريكي لإثيوبيا ليس له مثيل، خاصة أنها دولة مستندة على المعونات، واستعملت الولايات المتحدة الأمريكية وقف المعونات عن دولة اثيوبيا.

وأشارت إلى أنه في عصر ترامب يكون في المنطقة قلاقل للاستفادة منها، أما الدول الأوروبية فهي أكثر اهتماما بالسلم والأمن لعدم استمرار النزاع بين مصر والسودان واثيوبيا ، نتيجة لاضطراب الحالة الأمنية في هذه المنطقة ، لافتة إلى أن إثيوبيا لها دور إقليمي قوي في عدد من القضايا الأفريقية.

وأوضحت أننا حريصين من البداية على علاقاتنا مع دول الجوار، ولم نوافق على عملية النقل إلى الخارج، لذلك لم يتم التقدم بمذكرة لمجلس الأمن.

من جانبه قال الدكتور محمد سلمان طايع، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اثيوبيا سعت لخلق هذه الحالة، وتتبنى سياسة كسب الوقت باستمرار، وفرص سياسة المماطلة وتريد الهيمنة على حوض نهر النيل، وتحقيقها من خلال القيام بتحركات أحادية دون الرجوع لدولتي المصب وهما مصر والسودان.

وأضاف خلال حواره بالبرنامج أن إثيوبيا تحاول فرض واقع غريب على ملامح نهر النيل، وساعدها على ذلك التراجع النسبي للدور المصري العظيم في القارة الأفريقية، وبالتالي نحن أمام أزمة تم الترتيب لها من نهاية خمسينيات القرن المنصرم وتحديدا بعد ثورة 25 يناير

وأشار إلى أن التدخل الأمريكي جاء بمطلب من الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الطرف الأمريكي وجد هذه القضية فرصة بسبب قرب الاستحقاق الانتخابي بولاية ثانية أو لأ، والاخرى هي مغازلة نوبل للسلام بالنسبة لترامب، حيث أنه سيذكر حينها النجاح الأمريكان.

وأكد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية يحفز الصراع بين مصر واثيوبيا، خاصة أنها كانت دائمة الوقوف إلى جانب اثيوبيا، حيث أنها وضعت قواعد عسكرية في بعض دول حوض النيل عدا مصر، والمشروع الأمريكي الذي يضم عدد من الدول من بينها اثيوبيا في القرن الافريقي الكبير واقصاء مصر من هذه المسألة.

ونوه بأن الولايات المتحده الامريكيه تريد أن تقوي من شوكة اثيوبيا، لأنها نجحت في تقديم نفسها بأنها ستكون راعية للولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها العلاقات الخاصة بين اثيوبيا وإسرائيل، موضحا أن مجلس الأمن لم يكن له موقف في هذه المسألة لأننا تأخرنا في تقديم مذكرة حول قضية السد.

وقال الدكتور هاني سويلم، استاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة، إننا في صدد دولة تريد الهيمنة على النيل الأزرق حتى قبل عام 2011 ، واخذت قرار أحادي ببدء تدشين السد، ثم لجنة الخبراء الدوليين عام 2013 والتي لم تلتزم اثيوبيا بملاحظات اللجنة ، ثم اعلان المبادئ عام 2015، الذي يلزم كل دولة من دول المصب بالتزامات وحقوق.

وأضاف أن السودان سيناريوهات بما سيحدث إذا انهار السد الإثيوبي، بعدما شاهدوا السيول التي سقطت خلال الفترة الماضية، وذلك بدون ضمانات بأمان السد مما يؤثر سلباً على السودان.

وأوضح أن هناك تعتيم من قبل الجانب الاثيوبي على ملف السد وتوصيات الأمان الخاصة به، لافتاً إلى أن الوضع الحالي لا يشير إلى أن هناك اهتمام دولي كبير بموضوع السد ، ولا نستطيع أن نهمل أكثر من 150 مليون مواطن .