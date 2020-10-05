السبت آخر موعد لتلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة بـ"الأنفاق"

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنّ السبت المقبل هو آخر موعد لتلقي أوراق شغل وظائف شاغرة لـ227 مهندس في عددٍ من التخصصات المتنوعة، وذلك بعد إعادة فتح باب التقدم للوظائف مرة أخرى.

وتشمل فرص العمل الشاغرة، مهندسين إشارات واتصالات، ومهندسين ميكانيكا، ومهندسين كهرباء، ومهندسين تصميم وإنشاء مدني، ومهندسين تنفيذ، ومهندسين طرق، ومهندسين عمارة، وأخصائيين حصر ومستخلصات، وتقترب المرتبات من 4 آلاف جنيه، ويتم تقدم الأوراق بمقر الهيئة في رمسيس.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أنّه سيتمّ اختيار المهندسين الأكفاء، ولن يكون التعاقد دائمًا، بل سيتمّ تجديده سنوّيًا، متابعة أنّه عقب إغلاق باب تقديم الأوراق، سيتمّ بحثها جميعًا، واختيار المهندسين المناسبين، من خلال عمل الاختبارات اللازمة لهم.

أولا: تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة القومية للأنفاق

- 17 مهندسًا متخصصًا في الإشارات والاتصالات.

- 59 مهندسًا متخصصًا في الميكانيكا.

- 13 مهندسًا متخصصًا في الكهرباء.

- 6 مهندسين متخصصًا في كهرباء الحاسبات.

- 12 مهندسًا متخصصًا "تصميم وإنشاء ومدني".

- 35 مهندسًا متخصصًا في التنفيذ.

- 20 مهندسًا متخصصًا في طرق وأعمال السكة.

- 15 مهندسًا متخصصًا في العمارة.

- 5 أخصائيين في الحصر والمستخلصات.

- 15 أخصائيًا في المراقبة والجودة.

- 5 أخصائيين في المرور والمساحة.

- 12 مهندسًا متخصصًا في التصميم المعماري.

- 3 أخصائيين في التخطيط الفني.

- 3 مهندسين متخصصين في البحوث.

- 4 مهندسين متخصصين في الأبحاث وتربة الطرق.

- 3 أخصائيين في العطاءات والعقود.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة للتعيين في القومية للأنفاق

1- صورة المؤهل.

2- صورة ما يفيد بعضوية نقابة المهندسين.

3- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- صورة الموقف من شهادة الخدمة العسكرية.

6- صورة الموقف من تأدية الخدمة العامة.

7- أصل نتيجة تحديد المستوى للغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة على ألا تقل عن 70%.

8- 3 صور شخصية مقاس "4 × 6".