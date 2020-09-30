"الرئاسة": "مرابط مصر للخيل" يوفر فرص عمل وسيكون له مردود سياحي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع مرابط مصر للخيل يُقام على مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن هذا المشروع له مردود اقتصادي وسياحي وثقافي، وسيعيد شيئًا كانت تتميز به مصر في الماضي.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن أي مشروع يُقام له عوائد مختلفة سواءً اقتصادية أو سياحية، وإن لم يكن هناك عوائد ملموسة يكون له عائد مهم جدًا وهو عائد استراتيجي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن المردود الاستراتيجي يتمثل في توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة، وكذلك امتلاك التكنولوجيا، أو الاكتفاء الذاتي، مضيفًا: "دي كلها أهداف استراتجية خارج نطاق المردود الاقتصادي والاستثماري لما تتحقق يبقى له تصب في مصلحة الدولة سواء داخليًا أو خارجيًا".

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، بمشاركة رجال أعمال متخصصين في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري، في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، وإحياء أنشطتها المصاحبة.