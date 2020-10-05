ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تداول أنباء عن تحسن صحة ترامب

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا، الذي أثار ذعرًا على نطاق واسع في الأسواق.

وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، إذ ربح 84 سنتًا، بما يعادل 2.1%، وفق "رويترز".

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتًا، أو 2.5%، إلى 37.96 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4%، الجمعة وسط بعد الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا.

ومما أسهم في تراجع الأسعار مخاوف زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محلللين قالوا إنَّ صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

وقال أفتار ساندو مدير شؤون السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز: "أعتقد أن الأمر يتعلق بتحسن صحة الرئيس الأمريكي، كان هناك الكثير من التقارير المتضاربة بشأن صحته خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه بصفة عامة في تحسن".

وأضاف ساندو: "قد يعود للعمل قريبا"، مشيرا إلى أن المستثمرين قلقون حيال توقف خطة التحفيز المالي بالولايات المتحدة التي قد تسهم في تعافي الطلب على النفط.

وتدعمت الأسعار أيضًا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، أي ما يعادل 8% من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.

ويعوض ذلك مؤشرات على زيادة المعروض النفطي بالسوق.

وشهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، زيادة في إنتاجها لقرب 3 أمثاله، إذ بلغ 270 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي.