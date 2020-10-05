أستاذ أمراض قلب: ترامب تناول 3 عقاقير مختلفة للعلاج من كورونا

علق الدكتور أيمن أبو المجد أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً، إنه عانى نقصًا في نسبة الأكسجين في الدم يوم الجمعة ولم يعلن ذلك إلا يوم الأحد، وأشار إلى أن قراءة التفاصيل في حالة الرئيس الأمريكي الصحية قد يبدو صعباً لكن المؤكد أنه يخضع للعلاج في مستشفى عسكري.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "الرئيس الأمريكي تناول 3 أدوية رئيسية منها الرميديسفير وهو الأقل أهمية بين الأنواع الثلاثة لأنه يعمل بميكانيزم معين يعمل على تقليل عملية تكاثر الفيروس، والأبحاث أثبتت أن هذا العقار ليس مفيداً إلا في تقليل فرص مكوث المريض في المستشفى لأربعة أيام".

وتابع: "النوع الثاني من العقاقير التي تناولها الرئيس الأمريكي عندما عانى من نقص نسبة الأكسجين الجمعة الماضية وهو ما يعني أن الإصابة ليست بسيطة بل متوسطة التقدم حيث استدعى الأمر منحه جرعة من عقار ديكثاميثازون وهو عقار يستخدم فقط في حالات نقص الأكسجين وعندما لا يكون المريض يعاني من هذا النقص لأن تناول هذا العقار يسبب ضرراً بالغًا".

وحول المضاد الحيوي الذي استخدم مع الرئيس الأمريكي قال أبو المجد: "نعلم جميعًا أن الفيروسات ليس لها مضاد حيوي محدد لكن العقار الذي منح لترامب عبارة عن الأجسام المضادة وتم تجربته على سبعة أشخاص وترامب هو الثامن".