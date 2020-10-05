أبرز أعمال فايق عزب بالسينما والدراما.. من "ليالي الحلمية" لـ"المصير"

تعرّض الفنان فايق عزب إلى وعكة صحية قبل أيام، تطلبت نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ومن المنتظر أن يخضع لجراحة عاجلة بمنطقة النخاع الشوكي اليوم داخل أحد مستشفيات القاهرة، حسبما كشفت زوجته نادية عزب لـ"الوطن".

ويعد الفنان فايق عزب واحدًا من أهم فناني جيله، ورغم شهرته بتقديم الأدوار المساعدة إلا أنَّه استطاع أن يحقق نجاحًا لدى الجمهور، في انطلاقة فنية بدأها من منذ دراسته الجامعية، التي نال خلالها كأس أحسن ممثل بالجامعة.

مع مطلع السبعينيات، بدأ "عزب" احتراف التمثيل بالمشاركة في أدوار صغيرة بعدد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، كما قدم عددًا من المسرحيات والمسلسلات بتلك الفترة، ومع مطلع الثمانينات شارك في مسلسلات دينية حققت نجاحًا مثل: "الإمام مالك، الكعبة المشرفة، الفتوحات الإسلامية ومحمد رسول الله"، كما شارك في مسلسلي "رأفت الهجان" و"ليالي الحلمية".

وعلى مستوى السينما، كان لـ"فايق" العديد من المشاركات المهمة فقد عمل مع المخرج عاطف الطيب خلال فيلم "كتيبة الإعدام" من بطولة "نور الشريف، معالي زايد وممدوح عبدالعليم"، كما شارك الفنان عادل إمام في فيلم "حنفي الأبهة"، وقدم مع الفنان أحمد زكي فيلم "ضد الحكومة"، وشارك المخرج العالمي يوسف شاهين بفيلمي "المهاجر"، و"المصير".

ومع ظهور ما يعرف بـ"سينما الشباب" بمطلع الألفية الجديدة، لم يتوقف الفنان فايق عزب عن مشاركاته الفنية، بل استطاع بفضل موهبته أن يشارك الشباب بأفلامهم فقدم مع محمد هنيدي "عسكر في المعسكر"، و"وش إجرام"، كما شارك في أفلام "الباشا تلميذ، وغبي منه فيه، وواحد من الناس، والجزيرة، وعزبة أدم".

كانت آخر مشاركات الفنان فايق عزب في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ولد الغلابة" والذي عُرض عام 2019 من بطولة أحمد السقا، إنجي المقدم وادوارد، كما شارك في العام نفسه خلال موسم دراما رمضان في مسلسل "طلقة حظ".

يُذكر أنَّ زوجة الفنان فادي عزب قالت في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنَّ زوجها محتجز داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، ولكنه مدرك وواعي لما يحدث حوله، مضيفة أنَّه يعاني من انسداد تام في منطقة النخاع الشوكي، وكشفت أنَّ زوجها لم يعانِ من أي متاعب صحية، ولكنه تعرض لإغماءة عند باب المنزل، ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث تبين حاجته لجراحة سيجريها اليوم الإثنين.