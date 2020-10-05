ارتفاع خام برنت لـ40 دولارا للبرميل

شهدت أسعار خام برنت العالمي ارتفاعًا في أسعاره اليوم، خلال بدء التعاملات الأسبوعية، حيث ارتفعت بنسبة 1.83% ليسجل البرميل سعر 40 دولارًا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض كبير حدث نهاية الأسبوع الماضي خاصة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا كوفيد 19.

وانخفض سعر النفط إلى ما يقرب من 4% ليسجل سعر البرميل الجمعة الماضية 38.39 دولار للبرميل.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مقر إقامته في البيت الأبيض.

فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس سلبية العينة وعدم إصابتهم بـ"كوفيد -19"، إذ خضعوا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.

وقال شون كونلي الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي، في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكّدًا: "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسيفي إشارة إلى الرئيس الأمريكي: "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد إذ أنّها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرّض للفيروس".

كذلك تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الأمريكية بعد إعلان إصابة ترامب بـ"كوفيد -19"، حيث هبط مؤشر داو جونز 1.7%، وتراجع ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.6%.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى تراجع شهدته البورصات الأوروبية أيضا، في حين علّق وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا على نبأ إصابة ترامب بكورونا قائلا إنَّ له تأثير كبير على الأسواق المالية.