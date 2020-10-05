دسوق تستعد لمواجهة السيول بـ"محاكاة" لاختبار كفاءة المعدات

تابع محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، المناورة التدريبية التي أجراها مجلس مركز ومدينة دسوق، اليوم الاثنين، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الشتاء، واحتمالات هطول أمطار غزيرة، قد تصل إلى حد السيول، بهدف التأكد من جاهزية الأجهزة والإدارات المختصة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة فور حدوثها.

وبدأ تدريب "المحاكاة" باصطفاف عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة دسوق، والوحدات القروية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعرف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ، بحضور المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء، ورؤساء القرى، ومدير منطقة المياه، وفريق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد محافظ كفر الشيخ على سرعة مراجعة معدات الحملات وإعادة تأهيلها، كما وجه بسرعة تسليك البلاعات، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

كما وجه "نور الدين" بمراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أعمال تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف، وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، تضم مصلحة الميكانيكا والكهرباء والري والزراعة، لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة، للوقوف على أعمال الصيانة، ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من مراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ، وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال موسم الشتاء، ووضع الخطط والبدائل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكدت رئيس مدينة دسوق، المهندسة عايدة ماضي، أن أعمال تطهير خطوط الصرف وصفايات المطر، بدأت الأسبوع الماضي، بالتنسيق بين مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرةً إلى أن الأعمال مستمرة وفق الخطة الزمنية المقررة.