مستشار الرئيس: أمنا حصة مصر من لقاحات كورونا حال اعتمادها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الفريق المصري المعني بمتابعة لقاح فيروس كورونا، يتابع بدقة مع المؤسسات العالمية والشركات المعنية بهذا الأمر، مشددا على أن هذا الملف يتابع بدقة.

وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "إكسترا نيوز": "نتابع لحظة بلحظة منذ بداية الأزمة، وهناك اتصالات مستمرة، وتأمين لحصة مصر من هذه التطعيمات، عندما تتوافر وتكون متاحة طبية"، متابعا: "وتجرى الآن التجارب على الأمصال الصينية، وعمل تجارب إكلينيكية سريرية، وستجرى تجارب سريرية على تطعيمات روسية، حتى يتم التأكد والاطمئنان حول فاعلية أي نوع من أنواع التطعيمات، التي تستخدم لعلاج هذا المرض، ولرصد أي آثار جانبية محتملة لهذه التطيعمات".

وشدد مستشار الرئيس، على أن مصر أمنت حصتها في جرعات اللقاح حال اعتماده من اللحظة الأولى، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تصديقا لتتعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن هناك مراسلات على مستوى عالي جدا، تؤكد هذا الكلام مع المؤسسات والهيئة العالمية المتولية إدارة منظومة اللقاحات العالمية بهذا المجال.