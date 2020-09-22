آخرها تطبيق وزارة الداخلية.. 6 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا، إطلاق تطبيق يحمل اسم الوزارة، ويقدم عددا من الخدمات الإخبارية، مثل نشرة المرور، وأخبار المفقودين والمطلوبين للعدالة، ويمكن الحصول عليها في توقيتات أو نطاق جغرافي معين.

كما يقدم التطبيق الخدمات الاخبارية، إلى جانب إنهاء المصالح، مثل استخراج صحف الحالة الجنائية إلكترونيًا، لمن سبق تسجيل بصماتهم بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

ولم يكن التطبيق هو الأول من نوعه، فهناك العديد من التطبيقات الحكومية التي يجب أن تكون على هاتفك، والتي تساعدك على إنهاء المصالح الرسمية من منزلك أونلاين، وترصدها "الوطن" في التقرير التالي..

تطبيق صحة مصر

واحد من أهم التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا، ويهدف التطبيق ليكون المواطن على اطلاع دائم بكل ما هو جديد بشأن الوباء الجديد، وهو برنامج موثوق، إذ إنّ جميع المعلومات والبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

ويمكن تحميل التطبيق من جوجل بلاي للأندرويد، ومساحته صغيرة لا تتعدي 10 ميجا، كما أنّه لا يحتاج إلى إنترنت بشكل دائم، لكن احرص على تحديث التطبيق أولا بأول لتصلك أحدث المعلومات والبيانات.

تطبيق جهاز حماية المستهلك

يزودك التطبيق بالمعلومات والنصائح عن السلع والخدمات المعروضة بالسوق المصري، فضلا عن الأخبار الخاصة بجهاز حماية المستهلك، ومراقبة الأسواق، يمكن للمستهلك تقديم الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك من خلال هذا التطبيق، إضافة إلى إمكانية متابعتها من أي مكان.

تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عداد المياه

تطبيق "قراءتي" يهدف لتسجيل قراءة عداد المياه أونلاين، خاصة بعد منع الموظفين من قراءة العدادات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

خطوات تسجيل قراءة عداد المياه من تطبيق قراءتي

بعد تحميل التطبيق، سيكون عليك إدخال بيانات المسجلة على فاتورة المياه وهي:

اسم العميل، رقم الاشتراك، الشركة التابعة، الرقم القومي، رقم الهاتف، ثم اختيار كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى.

بعد فتح التطبيق سيتمكن العميل من إدخال قراءة العداد شهريًا، بكل سهولة.

تطبيق سكك حديد مصر

يستهدف التطبيق إمكانية الاستعلام عن مواعيد القطارات، وحجز تذاكر من خلال تحميل تطبيق "سكك حديد مصر"، وهو متاح لجميع الأجهزة الذكية، من خلال المتجر أو نظام IOS.

تطبيق معاشي

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق معاشي للهواتف الذكية، وهي التي تتعامل المنظومة الخاصة ببطاقات المعاشات، ودفع الفواتير، وإضافة خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد، واصدار كشف حساب، ووقف وتفعيل إصدار البطاقات.

تطبيق في خدمتك

أطلق مجلس الوزراء التطبيق الذي يسعي إلى فتح جسور التواصل بين الحكومة والمواطنين، لمساعدة المواطن على تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته، إضافة إلى إرسال الاستفسارات المختلفة، التي تُراجع ومن ثم ترسل إلى الجهات المختصة.