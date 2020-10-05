رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس بذكرى أكتوبر: روح النصر تقود التنمية

هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى نصر أكتوبر العظيم، عبر برقية تهنئة بعثها لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن حرب السادس من أكتوبر رسالة تبرز تمسك المصريين بتراب بلادهم.

ووجه "حنا" في بيان له، اليوم الاثنين، التهنئة لجموع المصريين في الذكرى الـ٤٧ لمعركة العبور العظيم، قائلًا: "حرب أكتوبر محت آثار النكسة، وأعادت لمصر هيبتها ومكانتها كقوة إقليمية مؤثرة سياسيا وعسكريا وشعبيا".

وأضاف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: "في هذه المناسبة، نشكر الله على أن روح نصر أكتوبر مازالت فاعلة ومؤثرة في مؤسستنا العسكرية المصرية، التي يدفع أبنائها يوميا دمهم ثمنا للحرية والكرامة في معارك الحرب على الإرهاب".

وتابع منير حنا: "نحمد الله أن روح نصر أكتوبر مازالت تقود بلادنا نحو الرخاء والتقدم والتنمية، بعد أن انتقلت حالة الانتصار لجيل جديد من العسكريين المصريين، أنقذوا البلاد في لحظات حالكة، إبان ثورة 30 يونيو، بعد أن طالب المصريين جيشهم بالتدخل لإنقاذ البلاد من مصير مجهول".

واختتم رئيس الأسقفية بيانه بالقول: "نصلي باسم الكنيسة لمصر وللقيادة السياسية أن تظل ذكرى نصر أكتوبر حافزا ودافعا لمسيرة التقدم والتنمية والأمان".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت أنّه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، تقرر أن تدَق أجراس الكنائس في ربوع مصر، الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر غد الثلاثاء، وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام 1973.

فيما أرسلت كل من الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية برقيات تهنئة بتلك المناسبة إلى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، وقال الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في بيان له: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد النصر 6 أكتوبر، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

كما هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر في برقية له، جاء نصها: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة في حرب السادس أكتوبر، وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة، أن يعيدها على الشعب المصري العظيم، وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل "زكي" أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قائلا: "انتصار السادس من أكتوبر هو ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية المصرية، التي تعكس أصالة الشعب المصري العظيم، وشجاعة قواته المسلحة الباسلة".