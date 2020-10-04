للأقباط.. تعرف على شروط الكنيسة لفتح دراسة "مشكلة زوجية"

يعتبر الطلاق والزواج، عمل ديني داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، له شروط وضوابط، ومن أجل تنفيذ تلك الشروط والضوابط، تم إنشاء المجالس المعروفة بـ"الإكليريكية"، وتلك المجالس الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط توجد منها نوعان، مجالس إكليريكية فرعية في الإيبارشيات، ومجالس إكليريكية إقليمية تضم مجموعة من الإيبارشيات، وتوجد 6 مجالس على مستوى الكرازة المرقسية، هي: "القاهرة وأفريقيا، الإسكندرية والوجه البحري، الوجه القبلي، أوروبا، أمريكا، استراليا".

ومن أجل فتح ملف داخل المجالس الإكليريكية للطلاق والزواج الثاني أو المشاكل الزوجية عموما، تستلزم الكنيسة استيفاء بعض الشروط على أن يكون القائم على فتح ملف للمشاكل الزوجية، كاهن وليس أي فرد آخر، والأوراق المطلوبة لفتح الملف هي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة قسيمة الزواج.

- صور شهادات ميلاد الأطفال إن كان هناك أطفال.

- صورة أي دعاوى أو قضايا أو أحكام.

- شكوى الزوج مكتوبة وموقع عليها وبها رقم موبايل الزوج.

- شكوى الزوجة مكتوبة وموقع عليها وبها رقم موبايل الزوجة.

- تقرير من الكاهن مدون به عدد جلسات الصلح وتاريخها وما وصلت إليه هذه الجلسات من نتائج.

- توصية ورأي الكاهن في هذه المشكلة موقع عليها.

- إذا كان أحد الطرفين من خارج الإيبارشية ولا يمكن التواصل معه يكتفي بما يخص الطرف الموجود داخل الإيبارشية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت عودة عمل المجالس الإكليريكية الإقليمية المسؤول عن قضايا الأحوال الشخصية "الطلاق والزواج الثاني" في أغسطس الماضي باشتراطات احترازية‎، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشترطت المجالس أن يتم "الاتصال هاتفيا مع الكاهن المسؤول عن الملف لتحديد موعد مسبق للاجتماع بحالة الملف، مع العلم أنه لن يتم استقبال أي حالات دون موعد سابق مع المجلس الإكليريكي‎، وبالنسبة للتصاريح يتصل طالب التصريح الخاص بالملف ويحدد له موعد لاستلام التصريح".