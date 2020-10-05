فرق طبية لتجريع أهالي قرى الإسكندرية لمحاربة "البلهارسيا"

ضمن جهودها الرامية للقضاء على "البلهارسيا"، بدأت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، حملة موسعة لمدة أسبوعين، لتجريع أهالي المناطق التي سجلت معدلات إصابة مرتفعة، في عدد من قرى القطاع الريفي بالمحافظة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، برعاية الوزيرة الدكتورة هالة زايد، للقضاء على "البلهارسيا" قبل نهاية عام 2020.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم تشكيل 7 فرق مزودة بالسيارات اللازمة، للقيام بأعمال تجريع الأهالي بالعقار المضاد للبلهارسيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء أعمال الحملة.

وأضاف "عبد الغني" أن عملية التجريع تأتي بالتزامن مع بدء علاج المجاري المائية المارة في تلك القرى الريفية، والتي تتضمن المناطق الريفية في وسط المدينة، والقرى الريفية بدائرة قسم المنتزة ثالث، وقرى العامرية، بطول حوالي 100 كيلومتر.

وأكد أن الحملة تستمر لمدة أسبوعين، حيث تقوم هذه الفرق بالمرور على كافة القرى الريفية التي تتواجد داخل المدينة، وتستهدف الحملة أيضاً الأطفال وتلاميذ المدارس، حيث يتم أيضاً إعطاؤهم الجرعات اللازمة لمنع إصابتهم بالبلهارسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير 20 مليون قرص "برازيكوانتيل" لعلاج البلهارسيا، استعداداً لبدء المراحل الأولى والثانية والثالثة من خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022، بإجمالي مستهدف 6.9 مليون مواطن، في 20 محافظة، اعتباراً من شهر أكتوبر الحالى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتتضمن المحافظات المستهدفة كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث يجري العلاج جماعياً في مناطق البؤر عالية الانتشار للبلهارسيا، والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

واستهدفت المرحلة الأولى من هذه الحملات، نحو 2 مليون و338 ألف و492 مواطناً، في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية.