صحة الإسكندرية: بدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وأوضح "عبدالغنى" أن المبادرة انطلقت اليوم وتستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين عامًا، علاوة على المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري، المسجلين بقاعدة بيانات حملة "١٠٠ مليون صحة" من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي المزمن، ويشمل ذلك الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا مع التوعية الصحية للمواطنين.

وشدد على أن جميع الفرق الطبية العاملة بالمبادرة تلتزم باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لمكافحة العدوى وبما يضمن سلامة المترديين.

من جانبها قالت الدكتورة شيماء صبري، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الخدمات تقدم من خلال 255 فرقة طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على 35 فرقة متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات، وتعمل تلك الفرق على فترتي عمل من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا ، والثانية من الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء .

وأوضحت "صبرى" أن الحالات التى سيتم اكتشافها بالوحدات يتم إحالتها فورا إلى المستشفى الأقرب لسكن المريض لاستكمال الفحوص الطبية واستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لصرف العلاج مجانا.