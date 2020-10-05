المرشحون يكثفون جولاتهم الانتخابية في دوائر كفر الشيخ

يتسابق المرشحون في مختلف دوائر محافظة كفر الشيخ الانتخابية، على إقامة المؤتمرات واللقاءات، على الرغم من عدم بدء الدعاية الانتخابية رسميا، وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من المقرر أن تبدأ في 18 أكتوبر الجاري، لمحافظات المرحلة الثانية، والتي من بينها كفر الشيخ.

وتنافس 3 سيدات على المقاعد الـ3 المخصصة للدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والتي تشمل مركزي كفر الشيخ وقلين، مقابل منافسة 43 رجلا، حسبما أظهر الكشف الابتدائي للمترشحين "فردي"، الذى أعلنته لجنة فحص طلبات الترشح، والبت في صفة المرشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.

ويتسابق مرشحو حزب مستقبل وطن الـ4 على المقاعد الـ3، وهم السيد شمس الدين، البرلماني السابق، وأيمن الأتربي، ومحي الدين القطان، ومحمد عرابي، ويكثفون من جولاتهم الانتخابية في القرى والمدن، وظهر المرشح الأول في العديد من المآتم خلال الفترة الماضية.

بينما يتسابق المستقلون أيضا في تنظيم المؤتمرات الانتخابية، وعلى رأسهم المقدم حسام يونس عزت، أمين السياسات والاتصال الجماهيري بحزب مستقبل وطن، والذي كان ينتظر دعم الحزب، لكنه قرر خوض الماراثون فردي مستقل، وظهرت العشرات من لافتات الدعم والتأييد له في مختلف شوارع عاصمة المحافظة وبالقرى ومركز قلين، ويكثف من جولاته الانتخابية في القرى والعزب، معتمدا على دعم الشباب والعائلات، حيث يصنفه البعض أنه "مرشح الشباب".

وفي المقابل يكثف المهندس باسم حجازى، عضو مجلس نقابة المهندسين بالمحافظة، والمرشح الفردي المستقل، من جولاته الانتخابية، في قرى دقميرة والخادمية وغيرها، والتي تشهد كتل تصويتية كبيرة، وأجرى عدة جولات بمختلف قرى مركز قلين خلال الأيام الماضية، مراهنا على دعم أصدقائه من المهندسين والأطباء والشباب، حيث يتمتع بوجود بينهم.

بينما يكثف البرلمانيون الحاليون وهم أحمد الطنطاوي، والدكتور عمرو دوير، وبدير عبد العزيز موسى، من جولاتهم الانتخابية، ويعتمدون على رصيد خدماتهم خلال الدورة البرلمانية الحالية، وشهدت الأيام الماضية لقاءات وجولات مكثفة لهم في القرى والمدن.

ويتنافس على الدائرة كل من محمد السيد عبد الكريم، باسم عبد المحسن حجازي، الشحات مصطفى، علاء عبد المولى، مها يونس غازي، رامي عبد الحميد، محسن محمد الجندي، محمد أحمد عبيد، فرج السماحي، أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب الحالي، سامي احمد ابراهيم، مراد محمد القطان، سامي فرحات طلحة، اسلام بهي الدين بدوي.

كما ينافس كل من محمود شعبان شاهين، وأماني عزوز محمود، وعماد حمدي الشاذلي، وحسام الدمراوي، ومفيد حمدي راجح، وربيع بدير عبد المحسن، ومحسن عبد الحميد باز، ونصر الدين أحمد عاصي، ومحمد علي حجازي، ومحمدرجب عبيد، ومحمد صحصاح، وعماد علي كامل، والسيد إبراهيم، ورأفت السيد فيود، وسلامة قبطان، ومحمد الخضراوي، وياسمين أبو الفتح، وطارق رشوان، وجمال حسيني".

كما يتنافس على الدائرة أيضاَ، بدير عبد العزيز موسى، البرلماني الحالي، وإيهاب خليفة الحداد، ومظهر محمد الدميري، وهشام محمد عوض، وحسام عزت يونس، ووائل أبو المجد، وعمرو دوير، البرلماني الحالي، وياسر منير، وخليفة عباس حامد، وعلى قدري، ومصطفى زرارة، وعادل قادومة".