صراع الدوائر يشتعل في كفر الشيخ.. و"مستقبل وطن" ورقة رابحة

اشتعلت المنافسة على مقاعد مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ، في كافة الدوائر ما بين مرشحي الأحزاب المختلفة والمستقلين، ووصل الصراع الانتخابي لحد التربيطات وانضمام البعض لحزب مستقبل وطن، لضمان أصوات المواطنين، حيث يعد ورقة رابحة بعد الدفع بمرشحين لهم شعبية.

ففي الدائرة الأولي والتي تشمل مركزي قلين وكفر الشيخ وتوابعهما، يشتعل الصراع بين عدد من المستقلين، وبين المنتمين لحزب مستقبل وطن ، بعدما اعلن اسماء قائمة التحالف ومن يخوضون السباق على المقاعد الفردية، بينما أعلن بعض النواب الحاليين خوضهم للسباق كمستقلين وبدأوا في حملات الدعاية الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اشتد الصراع في الدائرة الثانية والتي تشمل مراكز" دسوق، فوه، ومطوبس"، بين الذين جرى اعلان اسمائهم على قائمة التحالف وبين 5 من النواب الحالين المرشحين كمستقلين.

وبدأت التربيطات في دائرة" الحامول وبيلا والبرلس"، بين العائلانت خاصة بعد إعلان مستقبل وطن الدفع بـ3 مرشحين بينهم برلماني سابق وآخر خاض الانتخابات الماضية ولم يوفق.

وفي الدائرة الرابعة التي تشمل سيدي سالم والرياض، اشتد الصراع عقب ترشيح 3 من عائلة واحدة بينهم برلمانيين اثنين سابقين، على قائمة "التحالف"، ليبدأ المستقلون في التربيطات العائلية والدعاية الإلكترونية مبكرا.