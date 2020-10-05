بينهم جمال الزيني.. "البالطو الأبيض" يخوض السباق البرلماني في دمياط

يخوض الانتخابات البرلمانية عن الدائرتين الأولى والثانية، عدد من الأطباء، بينهم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقا دورة عام 2005، وهو الدكتور جمال الزيني، والذي يخوض الانتخابات على المقعد الفردي مستقل رمز "لمبة الجاز"، عن الدائرة الثانية التي تضم مراكز " كفر سعد وفارسكور والزرقا"، وكذلك مدير مستشفى الزرقا المركزي، ونائب مدير معهد الأورام.

وعن اختيار وكيل لجنة الصحة سابقا بمجلس النواب والمرشح المحتمل عن الدائرة الثانية رمز "لمبة الجاز" شعارا انتخابيا له، على عكس زملاءه من الأطباء قال "الزيني" في تصريح خاص لـ"الوطن": "من فات قديمه تاه، وأنا بعبر عن غالبية الشعب، فسبق وكنت نائبا بدورة 2005، وقبلها بعام خضت انتخابات مجلس الشوري 2004، والتي كانت سببا في معرفة الناس بي لأنجح في انتخابات 2005، وأتولى منصب وكيل لجنة الصحة بالمجلس".

ويعتمد الدكتور جمال الزيني في دعاياه الانتخابية، على تقديم كشف حسابه للناخبين في جولاته عن الفترة التي قضاها كنائبا في مجلس النواب، موضحا: "الترشح للانتخابات رسالة، وليس منصب في البرلمان فحسب، والمرشح لابد وأن يكون على دراية بالتشريعات؛ ليكون محام عن الشعب، فلابد وأن يعمل النائب للحفاظ على حق المواطن والوطن على حد سواء".

واشتغلت المنافسة في الدائرة الثانية، بعد إعلان الدكتور محمود نجيب مشعل، ابن قرية ميت الخولي عبد الله، دائرة مركز الزرقا خوضه الانتخابات البرلمانية، على المقعد الفردي مستقل؛ إذ يعتمد في دعاياه الانتخابية على علاقاته الوطيدة بأهل دائرته، علاوة على جولاته الميدانية، باعتباره عضو في عدة جمعيات خيرية؛ لعلاج مرضي الأورام و الفشل الكلوي .

أما الدكتور عمرو شاهين، مدير مستشفى الزرقا المركزي، والمرشح لعضوية مجلس النواب، فالتقى بأهالي مدينة السرو خلال جولة انتخابية قام بها على المقاهي، وطالبوه بالعمل على رفع كفاءة المستشفيات بالمحافظة، حال نجاحه في المعركة الانتخابية.

كما حرص "شاهين" على حضور أحد الأفراح، لتقديم التهاني لأسرة العروسين، علاوة على حضوره نهائى دوره كره القدم على روح شهيد الوطن الشهيد مهاب المنسي، بحضور النائب سمير موسى، والمهندس وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ .

وحضرت عدة سيدات بينهن ممرضات، مقر حملتة الدكتور عمرو شاهين الانتخابية بمدينة الزرقا؛ لإعلان دعمهن له في الانتخابات البرلمانية، كما أعلن عدد من كبار عائلات عيسي وشتيه وجمعة والدالي دعمهم له في المعركة الانتخابية، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وفي الدائرة الأولى التي تضم مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، يخوض الدكتور عزمي سلامة الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي، مستقل رمز سماعة الطبيب، معتمدا على سيرته المهنية بين مرضاه وزملائه، والدعايا على السوشيال ميديا .

ويعمل عزمي سلامة، استشاري جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، وزميل كلية الجراحيين الملكيين بالمملكة المتحدة، كما أنه عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المخ والأعصاب، وزميل مستشفى سانجورج في لندن .

كما ينافس الدكتور محمد علي الجيوشي، رمز زهرة عباد الشمس، ابن مدينة الروضة، على مقعد البرلمان، ونظمت حملته عدة مسيرات انطلقت بشوارع قرى مركز فارسكور، مسقط رأس المرشح .