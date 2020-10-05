مسؤولون وأبناءهم يخضعون لتجارب لقاحات كورونا.. وخبراء: تشجيع ومصداقية

"التجارب السريرية على البشر".. مصطلح جرى تداول كثيرا خلال المرحلة الأخيرة، مخلفًا مخاوف لدى البعض من تأثير لقاح لم يستدل على تأثيره على أجسادهم بعد، في ظل أزمة عالمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تجاوز عدد إصاباته 35 مليون حالة في العالم، ومع ذلك تقدم العديد من المسؤولين وأبناء المسؤولين لتجربة بعض اللقاحات في أطوراها الأخيرة، ما قد يشجع المواطنين على الثقة في التجارب من أجل الوصول للقاح لإنقاذ العالم.

نجل وشقيقة الرئيس الفنزويلي يختبرون اللقاح الروسي

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنّ نجله وشقيقته قررا تلقي اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد ضمن الاختبارات السريرية، مؤكدا أنّه سيستخدم المصل بنفسه فور بدء اعتماده جماعيا.

وقال مادورو، لقناة "روسيا اليوم": "في هذه المرحلة للاختبارات السريرية ذكر لي ابني نيكولاس إيرنيستو مادورو، أنّه قرر التطعيم باللقاح الروسي والمشاركة في التجربة، وشقيقتي الكبرى ماريا تيريسا مادورو، طبيبة التخدير، أبلغتني أيضا بأنّها ستتلقى التطعيم باللقاح الروسي".

وأضاف أنّه "سيكون أول من سيستخدم اللقاح الروسي فور بدء اعتماده الجماعي"، واصفا هذا المصل بـ"طوق النجاة للبشرية".

وزيرة الصحة المصرية تخضع للتجارب السريرية

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، في سبتمبر الماضي، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وتلقت الوزيرة المصرية اللقاح التجريبي ضد كورونا بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضمن مبادرة "لأجل الإنسانية" في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ابنة الرئيس الروسي تختبر لقاح Sputnik V

شاركت واحدة من ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماريا وكاتيرينا، في التجارب على اللقاح الذي سمته روسيا Sputnik V وبحسب "العربية.نت"، قال بوتين: "لقد حصلت إحدى بناتي على اللقاح. أعتقد أنّها شاركت في الاختبار" وفقًا لما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأبنتا بوتين هما: طبيبة الأطفال Maria Vorontsova البالغة 35 سنة، والشهيرة باسم Maria Faassen أيضاً، والأصغر منها بعام، وهي Katerina Tikhonova المعروفة كسيدة أعمال وراقصة "أكرو" منذ سنوات.

استشاري مناعة: تجربة المسؤولين تعطي مصداقية للقاح

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة، إنّ خضوع المسؤولين للتجارب السريرية يعطي مصداقية للمواطنين ويجعلهم قدوة لغيرهم لتشجيع المتطوعين على تجربة اللقاحات التي خضعت للعديد من التجارب ووصلت إلى درجات عالية من السلامة والأمان على الصحة.

وأوضحت عبدالوهاب، في حديثها لـ"الوطن" أنّ الفكرة من التجارب السريرية هي أن يتلقى جزءا من المتطوعين اللقاح، وآخرو يأخذون أي دواء آخر غير مؤثر ولا يعرف أي الفريقين معلومات ما حقنوا به، حتى لا يكون هناك تأثير نفسي على المتطوعين، مشيرة إلى أنّ التطوع لهذه التجارب خدمة للإنسانية عموما.

وكان الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، قال إنّ التجارب السريرية على البشر تكون بعد مرحلة التجارب في المختبر ثم على الحيوان، وتسمى تجارب ما قبل الإكلينيكية، ثم تبدأ المرحلة الأولى على البشر: من أجل السلامة على عدد قليل من الناس، ثم لمرحلة ثانية من أجل الفاعلية)، ثم الثالثة من أجل تأكيد النجاعة وقد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات وهي المرحلة الأهم، لأن فيها تأكيد الفاعلية بالجرعات وتأكيد السلامة وتحديد الآثار الجانبية المنتشرة والنادرة، ليتم بعدها الموافقة والتسجيل والتسعير للقاح.

وأوضح عنان في حديثه لـ"الوطن"، أنّ التجارب التي قد تأخذ سنوات طويلة لإقرار عقار واحد شهدت تغييرات، وجرى تسريع تلك المراحل من قبل الهيئات الدولية لتكون أقل من سنتين وتشجيع شركات الدواء لضم مرحلتين في نفس التجربة السريرية سواء من التجار الإكلنيكية أو غير الإكلنيكية.