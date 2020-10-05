28 مستقلا وحزبيا يتنافسون على 3 مقاعد للنواب في البدرشين

شهدت الدائرة الثالثة ومقرها مركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، قبل بدء الدعاية الانتخابية بساعات قليلة، منافسة شرسة بين الحزبيين والمستقلين على مقاعد انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس نحو 28 مرشحا للفوز بـ3 مقاعد بالبرلمان، وسط أجواء مشحونة بين المرشحين.

وشهدت دائرة مركزي البدرشين والعياط صراعا شرسا بين المرشحين على اختلاف ميولهم وانتماءاتهم السياسية، وانتشرت اللافتات الدعائية التي حولت دائرة البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة لشيء أشبه بـ"الغابة المتشابكة" لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات المقبلة، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل، مؤكدين أنّه لا بد أن يشارك جميع طوائف الشعب المصري في العرس الديمقراطي.

ويتسابق المرشحون لتكثيف التربيطات مع رموز العائلات الكبرى بمركزي ومدينة البدرشين والعياط وإعداد التكتيكات الانتخابية، التي تحقق الفوز بأعلى نسبة من الأصوات، ومن أبرز المرشحين الحزبيين على مقاعد البرلمان بمركزي البدرشين والعياط، العميد عماد الدرجلي ونادر الخبيري وحازم عويان، ويمثلون حزب مستقبل وطن.

ويأتي أبرز المرشحين المستقلين على النحو التالي: بكر أبوغريب ومحمود عبدالمعز ومها الكاشف، ويمثل القائمة الوطنية ويمثلها اللواء محمد صلاح أبو هميلة وعلاء عصام الجعودي، حيث يبدأون المتنافسون دعايتهم الانتخابية بدءا من اليوم وحتى 18 أكتوبر الحالي.

وأكد أحمد مخلص حماد، أحد سكان مدينة البدرشين، أنّ انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون الأكثر إقبالا من قبل الناخبين والأكثر شراسة من انتخابات 2015، لرغبة أهالي البدرشين والعياط في اختيار من يمثلهم ويلبي احتياجاتهم من صرف صحي ومياه وبطالة ورصف طرق، والإسراع في التواصل مع هيئة السكة الحديد لتحويل مزلقان البدرشين إلى مزلقان إلكتروني، لمواجهة حوادث القطارات والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وأضاف حماد، لـ"الوطن"، أنّ هناك صراعا شرسا بين جميع المرشحين لكسب ثقة أهالي مركزي البدرشين والعياط، مشيرا إلى أنّ الدعاية الانتخابية ستشهد منافسة كبيرة بين العائلات الكبيرة ومنها الدرجلي وأبو غريب والكاشف والمتناوي والجعودي.

ويتنافس نحو 60 مرشحا بـ12 دائرة انتخابية بمحافظة الجيزة على 25 مقعدا، وجاءت الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة وخُصص لها مقعدين، وتضم أقسام "الجيزة، الدقي، والعجوزة"، والدائرة الثانية مقرها مركز أبوالنمرس، وتضم مركز أبوالنمرس، قسم الحوامدية، وخُصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين خصص لها 3 مقاعد، وتضم مركزي: البدرشين والعياط، أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز الصف، وجرى تخصيص مقعد واحد لها.

وجاءت الدائرة الخامسة ومقرها مركز أطفيح، والتي جرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، كما أنّ الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية خصص لها مقعدين، وتضم قسمي: العمرانية - الطالبية، والدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة خصص لها مقعدين.

أما الدائرة التاسعة ومقرها قسم أول أكتوبر، فجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وتضم أقسام "الأهرام، حدائق أكتوبر، أول أكتوبر، ثان أكتوبر، ثالث أكتوبر، أول الشيخ زايد، ثان الشيخ زايد، والواحات البحرية"، أما الدائرة العاشرة ومقرها مركز كرداسة، فجرى تخصيص مقعد واحد لها، والدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق وتضم مركز أوسيم، قسم الوراق، وجرى تخصيص 3 مقاعد لها، وأخيرا الدائرة الثانية عشرة، ومقرها مركز منشأة القناطر، وجرى تخصيص مقعدين لها.