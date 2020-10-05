14 مرشحا يتصارعون على الفوز بمقعد دائرة "مطروح الأولى"

يتنافس 14 مرشحًا على المقعد الفردي الوحيد في الدائرة الأولى بمطروح، في سباق الانتخابات البرلمانية، وسط حالة من الضبابية بشأن خريطة التحالفات التي قد ترجح كفة مرشح على آخر.

وعقب إعلان أسماء المرشحين نشط الجميع في الدعاية الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي، بجانب التحرك بشكل ميدانى وتنفيذ جولات ميدانية للمرور على القبائل والعائلات فى دائرة مطروح الأولى التي تشمل مراكز ومدن " السلوم ، وسيدى برانى ، والنجيلة ، بالإضافة إلى مركز ومدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وتضمنت التحركات عقد اجتماعات داخلية مع عائلة المرشح يعقبها اجتماع مع القبيلة لترتيب البيت من الداخل وكسب تأييدهم جميعا للوقوف خلفة فى المعركة الإنتخابية، بالإضافة إلى تحرك المرشحين إلى القبائل والعائلات الأخرى، لكسب تأييدهم وعرض برامجهم الإنتخابية.

وفى ظل التحركات المكثفة من جميع المرشحين، اشتعلت المنافسة دون أن تتضح الرؤية حول اقتراب أحد المرشحين عن غيره من حسم مقعد البرلمان.