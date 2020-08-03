تربيطات سرية لكسب أصوات أبناء القبائل في انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء

تختلف انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء تمامًا عن المعارك الانتخابية السابقة، فلأول مرة يقل عدد المرشحين إلى 5 مرشحين فقط في سابقة لم تحدث من قبل، ما أرجعه البعض إلى ضيق الوقت وعدم القدرة على الاستعداد لهذا المعترك الانتخابي، فيما ذكر آخرون أن السبب هو قوة حزب مستقبل وطن الذي يستحوذ على تأييد عدد كبير من المواطنين.

وبدأت التربيطات خلال عيد الأضحى، حيث سعت قبيلة المزينة إلى كسب أصوات باقي القبائل، خاصة أن هناك روابط صهر ونسب بينها، فيما لجأ بعض المرشحين إلى زيارة مشايخ وعواقل القبائل من أجل عرض برنامجه الانتخابي والفوز بأصوات القبائل.

واستخدم المرشحون الخمسة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لبرامجهم وكسب اصوات الناخبين، حيث بدأ عبد الحليم الجمال مرشح حزب النور على المقعد الفردي نشر سيرته الذاتية وتاريخه في مجلس الشورى وأهم القضايا التي تبناها، ونشر فيديوهات له تعضد ذلك.

كما نشر موسي فراج موسى ابن قبيلة المزينة برنامجه الانتخابي على "فيس بوك"، وبدأ يتحرك لكسب أصوات أبناء قبيلته، وبعض القبائل الأخرى.

ولم يختلف صالح حميد ابن قبيلة المزينة عن سابقيه، حيث عرض برنامجه الانتخابي علي "فيس بوك" وعقد لقاءات مع أهالي مدينة نويبع بشكل غير معلن، خاصة أنه رئيس نادي الهجن بالمدينة.

أما صلاح ربيع فيتواجد في المحافظة بشكل مستمر منذ إعلان ترشحه، ويسعى لكسب أصوات قبيلته "القرارشة"، وقبيلتي الصوالحة والحماضة.

فيما يقوم علي عطوة مرشح مستقبل وطن مع جيفارا الجافي مرشح القائمة بعقد لقاءات مباشرة مع الناخبين، ويسعى الثنائي لكسب أصوات الوافدين والعاملين في القطاع السياحي.

يُذكر أن أصوات الناخبين بجنوب سيناء عددها 89747 موزعين على 15 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 18 لجنة فرعية، موزعة على مدن المحافظة التسع، وهناك لجنة عامة تشرف على الانتخابات.