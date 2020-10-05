ما هي شروط صحة محاضر سرقات التيار الكهربائي؟.. الكهرباء تجيب

نشرت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيديو إرشادي يتضمن بعض الشروط التي يجب توافرها في محاضر سرقة التيار الكهربائي، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

1. أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا، ولا يعتد بأي تقرير ضبط يخالف ذلك.

2. أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرین وعلاقتهم بالمشترك بتقریر الضبط بعد التأكد من شخصیاتھم.

3. إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية بالشركة يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

4. إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

5. يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تُسجل التاریخ والوقت (وليس عن طريق كاميرا التليفون المحمول).

6. يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة، دون حساب كمية الاستهلاك المسروق أو قيمة المبلغ المستحق عنه، ويترك الاختصاص للجنة تلقي التقارير طبقًا للمادة (31 مكرر) من اللائحة التجارية.

7. حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

ويقدم مرفق الكهرباء طرق الإبلاغ عن سرقات الكهرباء لتجنب زيادة الأحمال والانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، والحصول على خدمة مميزة بأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائي، كالتالي:

- يقوم صاحب الشكوى بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- يمكن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنــــــــا، وإدخال البيانات التالية:

1- يجب أن يتضمن البلاغ اسم المبلغ عنه.

2- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

3‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

4‌- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية.

5‌- إدخال بيانات المُبلغ يكون اختياري.