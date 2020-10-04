8 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء بالثلاجة

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 8 خطوات يجب أن يتبعها المواطنون لخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة.

خطوات خفض الاستهلاك

1– شراء الأجهزة الأعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الثلاجة).

2– ترك مسافة خلف الثلاجات من 10- 15 سم، لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، ويُنصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3– الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام، مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4– وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5– عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد، وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6– ضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر ليحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

7- الحرص على تنظيف المُكثف والمُبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين فى السنة على الأقل.

8- الحرص على إزالة الثلج باستمرار.

تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، باعتبار أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.