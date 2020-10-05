رئيس جامعة كفر الشيخ يقود مسيرة طلابية احتفالاً بذكرى أكتوبر

قاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ مسيرة نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، اليوم، للاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الإدارة العامة لرعاية الشباب وأقسامها بكليات الجامعة المختلفة وطلاب وطالبات الجامعة.

وحرص الطلاب على حمل أطول علم مصر داخل الحرم الجامعي، وارتفعت صيحات شباب الجامعة من الطلاب والطالبات بهتاف: "طلاب جامعة كفر الشيخ ينادون تحيا مصر" تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة بالذكرى 47 لنصر أكتوبر، مؤكداً أن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا قوياً يحميها، كما تقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقياداتها داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاهم لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم.

وقال رئيس الجامعة، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر إلهام خلال مسيرة العطاء ومثالًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن مؤكدًا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

وفي برقيته جدد رئيس الجامعة، العهد لرئيس الجمهورية، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعياً للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، معلنا عن أن أسرة جامعة كفر الشيخ، تجدد تأييدها المطلق لقيادتنا السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة.

ودعا رئيس الجامعة، جموع الشعب المصرى إلى استلهام روح نصر أكتوبر المجيد والتحلي بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل فى كافة المجالات لافتًا إلى أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمثابة جني ثمار هذه الثورة الشعبية العظيمة تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة.