مجلس جامعة بني سويف يعتمد ترقية 23 عضواً بهيئة تدريس

اعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، موافقة مجلس الجامعة على ترقية 23 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، طبقاً لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، واللجنة الدائمة للترقيات، كل فيما يخصه، وطبقاً للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه رئيس جامعة بني سويف التهئنة لأعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم، وتمنياته بدوام التقدم والتفوق، وزيادة الأبحاث العلمية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وجاءت أسماء أعضاء هيئة التدريس، الذين تم ترقيتهم، وهم:

أولاً: تعيين في وظيفة أستاذ "منح لقب علمي"

- الدكتور عمر حامد أحمد حسين القلعاوي، كلية العلوم، قسم الرياضيات وعلوم الحاسب، من أستاذ مساعد إلى أستاذ.

- الدكتورة هبة مصطفى محمد مصطفى، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، من أستاذ مساعد إلى أستاذ.

- الدكتور محمد ثروت حسن، كلية العلوم، قسم الرياضيات وعلوم الحاسب، من أستاذ مساعد الى أستاذ.

- الدكتور أحمد فتح الله حسن شوقي، كلية طب الاسنان، الاستعاضة الصناعية طب الفم والأسنان، من أستاذ مساعد الى أستاذ.

- الدكتور حازم عفت عبد الغني محمد هارون، كلية الطب البشري، قسم طب وجراحة العين، من أستاذ مساعد الى أستاذ.

ثانياً: التعيين في وظيفة أستاذ مساعد "منح لقب علمي"

- الدكتورة داليا عبدالوهاب حسن بيومي، كلية الطب البشري، قسم الطب الشرعي والسموم، من مدرس الى أستاذ مساعد.

- الدكتور وائل حسن جمعة محمد، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، قسم نظم المعلومات، من مدرس الى أستاذ مساعد.

- الدكتور خالد عدلي محمد خالد، الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي الوراثة، من مدرس إلى أستاذ مساعد.

- الدكتورة فاطمة علب عبد العال علي، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، من مدرس إلى أستاذ مساعد.

- الدكتور محمود أحمد توفيق معوض، كلية التربية الرياضية، المنازلات والرياضات الفردية، من مدرس إلى أستاذ مساعد.

- الدكتور وائل أحمد عبد العظيم فضالي، كلية الصيدلة، الكيمياء العضوية الصيدلية، من مدرس إلى أستاذ مساعد.

- الدكتور ربيع سليمان محمد سعيد، كلية التربية الرياضية، المنازلات والرياضات الفردية، من مدرس إلى أستاذ مساعد.

ثالثاً: التعيين في وظيفة مدرس

- الدكتورة مودة مجدي جلال محمود الديب، كلية التربية الرياضية، التمرينات والجمباز والتعبير الحركي، من مدرس مساعد إلى مدرس.

- الدكتورة نهال إبراهيم محمد طلبة الشيخ، كلية الفنون التطبيقية، قسم المنسوجات والصباغة والتجهيز، من مدرس مساعد إلى مدرس.

- الدكتور محمود السيد محمود أحمد، كلية العلوم، قسم الكيمياء، من مدرس مساعد إلى مدرس.

- الدكتور ماريان خيري وديع خليل، كلية الزراعة، الإنتاج الحيواني والدواجن، من مدرس مساعد إلى مدرس.

- الدكتورة هناء محمد حسن عبد العظيم، كلية الطب البشري، الروماتيزم والتأهيل، من مدرس مساعد إلى مدرس.

رابعاً: من معيد إلى مدرس مساعد

- الدكتور محمد محمد سراج عز الدين، كلية الطب البشري، جراحة قلب وصدر، من معيد إلى مدرس مساعد.

الدكتورة أماني محمد السعيد عبد الحميد، الطب البشري، الهستولوجيا، من معيد إلى مدرس مساعد.

الدكتورة إسراء عبد الناصر عبد الرازق أمين، كلية الصيدلة، الأدوية والسموم، من معيد إلى مدرس مساعد.

- عبير عوض محمد معوض، كلية الآداب، قسم علم النفس، من معيد إلى مدرس مساعد.

- الدكتورة سلفيا ماجد عدلي حبيب، كلية الصيدلة، قسم الكيمياء التحليلية، من معيد إلى مدرس مساعد.

- محمد عيد عبد المعتمد، كلية التجارة، قسم الرياضة والتأمين، من معيد إلى مدرس مساعد.