بريد الوطن.. حل أزمتي مع لجنة التقنين يا محافظ بني سويف

تقدمت بطلب رقم 2588 بتاريخ 3 /7 / 2018 للأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضى بديوان عام محافظة بنى سويف طبقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة لتقنين مساحة 11 فداناً و5 قراريط و3 أسهم، قمت باستصلاحها وإعدادها للزراعة، وتم قبول الطلب بناء على قرار لجنة البت، وفوجئت بلجنة تقنين الأراضى تقدر ثمن الفدان الواحد بمبلغ 180 ألف جنيه وتطالبنى بسداد مبلغ ضخم، وعليه قمت بتقديم تظلم فى لجنة التظلمات والشكاوى بالإدارة العامة للشئون القانونية فى الموعد المحدد بتاريخ 18 / 5 / 2020 للنظر بعين الرحمة لنا لإعادة التقنين، أناشد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف التدخل من أجل إنهاء أزمتى.

أيمن عبدالعظيم إبراهيم - الفشن - بنى سويف

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