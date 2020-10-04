الكشف والعلاج المجاني لـ339 مواطنا في قافلة لصحة بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية، التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشف التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية بني منين بمركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت القافلة من الكشف وتقديم العلاج " بالمجان" لعدد 339 حالة في العديد من التخصصات الطبية ومنها أطفال، باطنة، رمد، عظام، وتم عمل 76 نظارة طبية وإجراء تحاليل لعدد 23 حالة، وذلك تحت إشراف الدكتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية وفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة والسكان.

وفي السياق ذاته، أطلقت مديرية الصحة في بني سويف، فعاليات الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي" بادارة الفشن الصحية، والتى تستمر لمدة 3 أيام بقرى تلت وبنى منين وشنرا تنفيذا لمبادرة " أيامنا أحلى" الإعلامية، والتي تقوم بتنفيذ ندوات توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة المتاحة، وصحة الأم والطفل والتوقيت الأمثل للحمل وذلك تحت إشراف مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية الدكتورة مديحه سري.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات من خلال العيادات المتنقلة والوحدات الثابتة بالقرى، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الأخري، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال الوحدات الثابتة كما تم تنفيذ ندوة إعلامية في مبادرة " أيامنا أحلى" بكنيسه العذراء بتلت بحضور الدكتور محمد فتحي مدير تنظيم الاسرة بالفشن والدكتور عبد اللطيف حسانين عضو لجنه الفتوى بالازهر الشريف، وقداسه الأب مكاري حلمي راعي كنيسة العذراء.