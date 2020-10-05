التسريبات تضرب الإخوان: اجتماع سري بتركيا و"منير" يدعو الأعضاء للكتمان

تسببت الانشقاقات التي مَني بها تنظيم الإخوان الإرهابي، في خروج كمية كبيرة من التسريبات والفضائح للعلن، ما أثر على صورة التنظيم أمام أتباعه، وأسقط ورقة التوت عن "تماسكه" الصوري، الذي أثبت هشاشته بعد تولي إبراهيم منير، نائب مرشد التنظيم، مسؤولية قيادته بعد القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد.

وأمام التسريبات والفضائح، التي طالت التنظيم وقياداته خلال الفترة الماضية، لم يستطيع "إبراهيم منير" إخفاء ما ألم بهم، وكشف في بيان رسمي دون قصد مباشر صحة ما تمّ تسريبه، وخاصة حرب تكسير العظام التي اندلعت بين قيادات التنظيم والتي يدير طرفها هو ويقف في الطرف الآخر "محمود حسين" الأمين العام السابق للتنظيم الذي تمّ إلغاء منصبه وتهميش دوره بعد سقوط "محمود عزت".

نائب المرشد يدعو أتباعه لعدم الحديث عن خصوصية التنظيم: بدأنا مرحلة جديدة ونكلف القوى الأمين بالعمل في كل مواقعنا

ونقلت قناة "وطن" البوق الرسمي للتنظيم الإرهابي والتي تبث من تركيا، رسالة من إبراهيم منير، إلى الإخوان، قال فيها: "في مرحلة جديدة من مراحل جماعة الإخوان المسلمون، وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، ومع استحضارنا لأماناتنا وعهودنا وشهدائنا وما يقع علي إخواننا وأخواتنا والأمة كلها من مظالم، ومع واجباتنا، وفي مقدمتها سلامة القلوب وصحة العمل والتوجه الخالص به إلى الله سبحانه وتعالي، فإني أتوجه إليكم برسالتي هذه مؤكّدا للجميع أنَّ أولوياتنا الدقيقة التي يجب أن نلتزم بها فى هذه المرحلة تأتى كلها تحت عنوان واحد هو (وحدة الصف وإحسان العمل) مع العمل علي تعميق مفهوم المؤسسية وتفعيل دور الشوري وتوظيف الكفاءات من كل الأجيال" .

وأضاف "منير": "الإخوة والأخوات، نعلم يقينا أن رباط الأخوة ووحدة الصف تعد أحد أهم مصادر قوتنا، فلنعمل على توثيقها ومتانتها، وتكليف القوى الأمين بالعمل فى كل مواقعنا، وهو يعلم أنَّه -بتكليفه- إن أحسن فقد أحسنت الجماعة وله ولها الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى التي لا نرجوها لأي أخ منا، صغرت أمانته أم كبرت، فلا نملك إلا أن نقول: اللهم إنّا لا نملك إلا من أجاد وأحسن".

وتابع نائب المرشد: "الإخوة والأخوات، إنَّ أمانات الأفراد واللجان والمؤسسات فى كل الساحات وبما يتناسب مع كل مرحلة وكل حدث، هي كما نعلم جميعاً على رأس أولوياتنا قولًا وعملاً، وإن من أهم أمانات الجماعة منذ بزوغ فجرها، أمانة الحديث عن خصوصياتها عبر مصادرها الرسمية المعتمدة، وإننا مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالي نجد في (دفع الناس بعضهم ببعض) أمراً ربانياً".

وأردف "منير": "الإخوة والأخوات، نعلم جميعًا أن صدق البيع مع الله هو السبيل إلى وحدة الصف وهو الذى يقودنا إلى ما نرجوه من رضاه سبحانه وتعالي ونصرة الحق، فلتكن آيات الله حاكمة لمسيرتنا، نعيش معها".

رسالة "منير" التي تحدث فيها عن "رباط الأخوة ووحدة الصف، وأن من أهم أمانات الجماعة الحديث عن خصوصياتها عبر مصادرها الرسمية المعتمدة"، لم يتمّ نشرها عبر الموقع الإلكتروني للتنظيم الإرهابي، كما أنَّ الرسالة تأتي في ظل التسريبات الأخيرة بشأن الترتيبات الإدارية للتنظيم، ويشير فيها حديث "منير" عن "أمانات المجالس" إلى وجود تسريبات من الداخل.

اجتماع لمجلس شورى التنظيم في تركيا لوقف الجدل بين الأعضاء حول الوضع الداخلي للجماعة

فضلًا عن أنَّ هذا التوجيه يأتي اتساقًا مع ما أثير عن عقد التنظيم اجتماعًا سريًا لما يعرف بـ"مجلس الشوري العام" للتنظيم بالخارج، الأسبوع الماضي، في مدينة أسطنبول بتركيا، تطرق لتأييد قرارات منير، وشكر محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، فضلًا عن بحث المقترحات الإدارية لـ"منير" وتأييدها، والدعوة لوقف الجدل بشأن الوضع الداخلي للجماعة، وبحث ومراجعة وتقييم الأداء الإعلامي للتنظيم ودراسة ترشيح متحدثين إعلاميين جُدد للجماعة.

والاجتماع الذي لم يعلن التنظيم تفاصيلة عبر منصاته الإعلامية، كان أقرب إلى مبايعة وتأييد لـ"منير" في مواجهة جبهات الرفض ضده داخل صفوف التنظيم، وتمّ مناقشة تهدئة الشباب الإخواني الغاضب من صعود "منير" بإغرائهم بإمكانية إضافة من يصلح منهم إلى اللجنة الإدارية المشكلة والتي تضم 7 من أعضاء مجلس الشورى العام لإدارة التنظيم في تلك المرحلة.