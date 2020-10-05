سامح عيد: الإخوان أصيبوا بصدمة بسبب احتفالات نصر أكتوبر

قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن نصر أكتوبر بالتأكيد سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث بعدما أزاح نكسة 67 وأعاد للشعب المصري ثقته في نفسه، لافتا إلى أن الأمة العربية شهدت اهتزازا مع هزيمة 67، ثم دخلت مصر في مرحلة الأمن والاستقرار بعد نصر 73 ومعاهدة السلام.

وأضاف "عيد"، خلال لقاء عبر الصوت والصورة، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن احتفالات المصريين بنصر أكتوبر الجمعة الماضية أدت إلى تلاشي دعوات الإخوان للتظاهر، وأصيبوا بصدمة كبيرة جدا، نظرا لأنهم توقعوا بأن الجمعة سيكون يوم غضب.

وأشار إلى أن الحكومة استجابت لبعض المطالب المشروعة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتوقعت الإخوان الإرهابية بأن يوم الجمعة الماضية سيكون يوما لنزول الحشود المؤيدة لهم ولكن لم يحدث بل بالعكس الموطنين نزلوا للشوارع للاحتفال بنصر أكتوبر ما أصابهم بإحباط.

ودعت بعض الأحزاب السياسية، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة، المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر، في الميادين الرئيسية، وأمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وشاركت القوات المسلحة، المصريين فرحتهم في الاحتفالات، وحضرت فرقة الموسيقى العسكرية في "المنصة"، وعزفت العديد من الأغاني الوطنية، منها "يا حبيبتي يا مصر"، و"الله وأكبر بسم الله"، و"مصر التي في خاطري"، و"حلوة بلادي السمرا".

كما شهد الاحتفال عروضا جوية، بمشاركة عدد من طائرات الهليكوبتر، التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وأحيا الفنان أحمد جمال، الحفل أيضًا، مشيدًات بالتطوير والتغيير الذي حدث بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "النهاردة لا نحتفل فقط بانتصارات أكتوبر، ولكن أيضًا بمصرنا الجديدة، والتي رأينا فينا تطوير وتغيير محصلش من سنين فاتت".