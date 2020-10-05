النائب أسامة العبد وشقيقه وابنة عمهم يخوضون انتخابات النواب بدمياط

يخوض الانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط، 3 من عائلة "العبد"، أحدهم على القائمة الوطنية، والآخر على المنافسة، والثالث على المقعد الفردي عن حزب الوفد، بالإضافة لترشح كلا من وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وابنه، على القائمة الوطنية، الأب على المقعد الأساسي ونجله على الاحتياطي.

ويمثل عائلة "العبد"، الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والذي يخوض انتخابات مجلس النواب 2020 عن القائمة الوطنية، وشقيقه ياسر العبد، عن الدائرة الثانية على المقعد الفردي عن حزب الوفد، الذي يرأس أمانته، باعتباره أمين الحزب بمحافظة دمياط، بجانب ابنة عمهم الدكتورة أميرة العبد، عن قائمة أبناء مصر شرق الدلتا.

وشغل الدكتور أسامة العبد، منصب رئيس جامعة الأزهر، وشقيقه ياسر يعد واحدا من كبار المحامين.

أما المهندس محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الانتخابات عن القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن، إذ أنه أمين الحزب بمحافظة دمياط، وابنه محمود محمد الحمادي الحصي، يعمل مهندسا، والذي يخوض الانتخابات ذاتها عن القائمة الوطنية على المقعد الاحتياطي.

وتنقسم محافظة دمياط إلى دائرتين انتخابيتين، الأولى تضم "مركز وبندر دمياط، ومركز كفر البطيخ، ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة"، والأخرى مراكز "كفرسعد وفارسكور والزرقا".

ووفقا لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، مخصص لدمياط 4 مقاعد فردية، مقعدين بكل دائرة، و 6 قائمة، وتخوض الانتخابات القائمة الوطنية وأبناء مصر.