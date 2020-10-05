خطة "إينرجي" لمنع تفشي كورونا بعد إصابة 2 من مذيعيها بالفيروس

أزمةٌ جديدة، تواجهها إذاعة "إينرجي"، مؤخرًا، بعد إصابة اثنين من مُذيعيها بفيروس كورونا المستجد، دفعة واحدة، وهما وائل منصور وسارة المنذر، مُقدمي برنامج "عيشها بإينرجي"، وذلك رغم الاحتياطات التي تتخذها إدارة المحطة لحماية موظفيها من الفيروس.

وقالت مصادر من إذاعة "إينرجي" لـ"الوطن"، إن وائل منصور وسارة المنذر، حصلا على إجازة من الإذاعة، لحين تماثلهما للشفاء، ومن المُقرر أن يتناوب على تقديم البرنامج اعتبارًا من اليوم الإثنين، عدد من مُذيعي المحطة.

وأضافت المصادر، أن العاملين بالمحطة الذين خالطوا "وائل" و"سارة" على مدار اليومين الماضيين، حصلوا على إجازة أيضًا، لحين التأكد من عدم إصابتهم بكورونا، متابعة أنه في حال الإصابة أو ظهور أي أعراض عليهم، ستُجرى عملية المسح على جميع العاملين بـ"إينرجي".

وأشارت إلى أن استديوهات "إينرجي" تشهد عملية تعقيم مستمرة، عقب انتهاء كل برنامج، وذلك عملية متبعة منذ شهر مارس الماضي، بالتزامن مع بدء أزمة كورونا، فضلًا عن اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية.

وكان الإعلامي وائل منصور، قد أعلن أمس الأحد، إصابته بفيروس كورونا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت "الوطن" مع وائل، للاطمئنان عليه، فقال إنه شعر بالأعراض يوم الثلاثاء الماضي، وخضع للمسحة، وتبينت إيجابياتها مساء أمس.

وأشار إلى أنه فقد حاستي الشم والتذوق، وذلك ما جعله يلجأ للمسحة، مؤكدًا أنّ الأعراض التي ظهرت عليه، أشبه بدور البرد التي جعلته يتناول عقار البنادول، مشيرًا إلى أن صحته جيدة، وأن درجة حرارته ليست مرتفعة، مضيفًا أنه يعزل نفسه في المنزل، دون الاختلاط بأحد تمامًا.

وأعلن "منصور"، تغيبه عن تقديم برنامجه الإذاعي "عيشها" عبر إذاعة "إنيرجي"، لحين تعافيه من الفيروس، حيث من المقرر أن يعزل نفسه داخل منزله لمدة أسبوعين، لحين إجراء مسحة جديدة.

وخاض منصور أولى تجاربه في تقديم البرامج، مع برنامج "سمرة" مع ريتا لمع، حيث قدم بعدها عددًا من البرامج التليفزيونية، أبرزها "صوت الحياة"، بمشاركة الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، والذي شارك الفنان هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد والملحن حلمي بكر في لجنة تحكيمه.

وتعرض الإعلامي الشاب لموقف صعب بعد قرار شركة "والت ديزني" فسخ تعاقده معه، بسبب تغريدته ضد العدوان الإسرائيلي علي غزة، حيث كان يؤدي الدوبلاج العربي لشخصية "دونالد داك".

وعلق الفنان خالد منصور على إصابة شقيقه بفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وغرد قائلًا: "ألف سلامة عليك يا وائل يا أخويا الصغير يا حبيبي، بس حتى وأنت عندك كورونا وطالع هوا، أنت إيه، بتعشق الشغل؟".

وولد "منصور" في الكويت عام 1983، وانتقل إلى مصر ويعيش مع والدته، حيث تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم علاقات عامة وإعلانات، وجسد شخصية "دونالد دك" في نسخته العربية.

وأطلق منصور أغنيتين سنجل، وهما "ليالي ورا ليالي"، و"ياه أمي"، كما عمل في عدد من الإذاعات المختلفة، أبرزها إذاعة "انيرجي" لمالكها رجل الأعمال وليد مصطفى.