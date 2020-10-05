رواد في اكتشاف فيروسات الكبد.. معلومات عن أطباء "نوبل" الثلاثة

مُنحت جائزة نوبل للطب هذا العام لثلاثة علماء قدموا مساهمات حاسمة في مجال مكافحة التهاب الكبد الذي ينتقل عن طريق الدم، وهي مشكلة صحية تسبب تليف وسرطان الكبد لدى الناس في جميع أنحاء العالم.

وتوصل هارفي جيه ألتر ومايكل هوتون وتشارلز إم رايس لاكتشافات أساسية أدت إلى التعرف على فيروس جديد، هو فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".

وقبل عملهم، كان اكتشاف فيروسات التهاب الكبد A وB بمثابة خطوات حاسمة للأمام، لكن غالبية حالات التهاب الكبد المنقولة بالدم ظلت غير مبررة.

كما توصل اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي لسبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن، وجعل من الممكن إجراء فحوصات دم والتوصل لأدوية جديدة أنقذت حياة الملايين.

مايكل هوتون

ولد مايكل هيوتون في المملكة المتحدة عام 1950، وتخرج في جامعة إيست أنجليا عام 1972، ثم أكمل درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية في جامعة كينجز كوليدج لندن عام 1977.

وبحسب الموقع الكندي "canhepc.ca"، شارك العالم بريطاني مايكل هوتون، في اكتشاف التهاب الكبد سي في عام 1989، كما شارك في اكتشاف جينوم التهاب الكبد الوبائي "د" في عام 1986.

ويشغل هوتون، منصب رئيس أبحاث التميز الكندي في علم الفيروسات بجامعة ألبرتا، ويشغل أيضًا منصب مدير معهد لي كا شينج للفيروسات التطبيقية.

تشارلز م. رايس

بحسب موقع "virology-education" المتخصص في علم الفيروسات، فإن الدكتور تشارلز م. رايس هو رئيس مختبر علم الفيروسات والأمراض المعدية في جامعة روكفلر، ومن أبرز الباحثين في "Flaviviridae" بما في ذلك فيروس التهاب الكبد C.

وحصل "رايس" على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا ديفيس عام 1974، كما حصل على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة، ثم حصل على الدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 1981.

ومن عام 1986 إلى 2000 ، كان "رايس" عضو هيئة تدريس في جامعة واشنطن في سانت لويس.

وشارك "رايس" في تأليف أكثر من 400 مقال في مجال علم الفيروسات ، وعمل كمراجع للعديد من المجلات ، وهو الرئيس السابق للجمعية الأمريكية لعلم الفيروسات ، وزميل الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ، وعضو في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم.

وقبل حصده على جائزة نوبل العام الحالي، حصد "رايس" العديد من الجوائز أبرزها "MW Beijernick" و"Dautrebande" و"Robert Koch"، وجوائز "InBev Baillet-Latour"، وجائزة "Lasker-Debakey Clinical Medical Research Award".

هارفي ج. ألتر

هارفي ج. ألتر من مواليد 1935، أحد مكتشفي فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، كما أنه مكتشف ما أطلق عليه "مفتاح للكشف عن فيروس التهاب الكبد B".

وفي عام 2000 ، حصل الدكتور ألتر على جائزة ألبرت لاسكر للبحوث الطبية السريرية المرموقة، وفي عام 2002، أصبح أول عالم في المركز السريري يُنتخب لعضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS) وفي نفس العام تم انتخابه في معهد الطب.