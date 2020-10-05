حصول 11 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان على شهادة السلامة الصحية

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنَّ عدد الفنادق العائمة التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بلغ حتى الآن 11 فندقًا من مجموع 22 فندقًا عائمًا عاملا بين الأقصر وأسوان تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، مشيرا الى أن فندقين من هذه الفنادق بدأت رحلاتها السياحية بالفعل بعد حصولها علي الشهادة المعتمدة حيث استقبلا سائحين من دول أمريكا وفرنسا وأسبانيا.

فحص الفنادق التي لم تستوف إجراءات الحصول على الشهادة من جديد

وأضاف "العاصي"، أنَّ الفنادق العائمة التي تمّ فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتًا إلى أنَّ لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقًا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة، لافتًا إلى أنَّ الرحلات النيلية بين الاقصر واسوان عادت للعمل بداية من شهرأكتوبر الجاري.

ومن جهته، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنَّ حجوزات الفنادق العائمة ستبدأ في الزيادة بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، حيث بدأت العديد من الشركات البلجيكية والفرنسية في إرسال طلبات لحجز رحلات نيلية خلال تلك الفترة، معربًا عن تخوفه من تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على قدوم السياح إلى مصر.

وأشار إلى أنَّ أمس الأحد شهد انطلاق أولى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان عبر الدهبيات "الفنادق العائمة الصغيرة"، مضيفًا أنَّ الرحلة كان على متنها 6 سياح من بريطانيا وأمريكا، مشيرًا إلى أنَّ هناك نحو 3 رحلات أسبوعية سيتمّ تسييرها عبر الدهبيات بين الأقصر وأسوان، لافتًا إلى وجود إقبال كبير من العديد من شركات السياحة الأوربية على حجز السفر من الأقصر لأسوان والعكس، عبر "الدهبيات" التي تتكون من كابينتين وحتى 12 كابينة، بعد أن حصلت على تراخيص من محافظة الأقصر للعمل، لافتا إلى أنَّ هناك 150 دهبية تعمل في هذه المنطقة.