"السياحة": انطلاق أولى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان عبر الدهبيات

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن اليوم الأحد شهد إنطلاق أولى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان عبر الدهبيات "الفنادق العائمة الصغيرة".

وأضاف لـ"الوطن"، أن الرحلة كان على متنها 6 سياح من بريطانيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3 رحلات أسبوعية سيتم تسييرها عبر الدهبيات بين الأقصر وأسوان.

وأشار "عثمان"، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من العديد من شركات السياحة الأوربية على حجز السفر من الأقصر لأسوان والعكس، عبر "الدهبيات" التي تتكون من كابينتين وحتى 12 كابينة، بعد أن حصلت على تراخيص من محافظة الأقصر للعمل، لافتا إلى أن هناك 150 دهبية تعمل في هذه المنطقة.

وأوضح، أن حجوزات الفنادق العائمة ستبدأ في الزيادة بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري، حيث بدأت العديد من الشركات البلجيكية والفرنسية في إرسال طلبات لحجز رحلات نيلية خلال تلك الفترة، معربا عن تخوفه من تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على قدوم السياح إلى مصر.

ومن جهته، قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن العاملين بالقطاع السياحي لا يقيسون حاليا نسب الأشغال على متن الفنادق العائمة، حيث أن ما يعنيهم في المقام الأول هو عودة الرحلات النيلية للعمل، خاصة أنها أحد أهم أدوات الجذب السياحي بالصعيد.

وأشار "الشاعر"، إلى أن عدد الفنادق العائمة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بلغت حتى الآن نحو 7 فنادق من مجموع أكثر من 30 فندقا، جرى معاينتهم والكشف الفني عليها بالأقصر من قبل لجان وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، لافتًا إلى أنه لن يسمح للفنادق العائمة بالعمل إلا بعد حصولها على تلك الشهادة.

يذكر أن وزارة السياحة، سمحت بعودة الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان بداية من أول شهر أكتوبرالجاري.