تفاصيل حفل عمر خيرت في 16 أكتوبر: التذاكر تبدأ من 4500 جنيه

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي، بمصاحبة الأوركسترا خلال شهر أكتوبر الحالي بمحافظة الإسكندرية، إذ من المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها منها "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها".

وترصد "الوطن"، تفاصيل حفل "خيرت" خلال الشهر الحالي على النحو وفقًا للموقع الإلكتروني لبيع التذاكر على النحو التالي:

يُحيي الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا بقصر الحرملك في المنتزه بمحافظة الإسكندرية، يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر الحالي.

ويفتح القصر أبوابه أمام الجمهور الساعة 6:30 مساءً، وتغلق في تمام الساعة 9 مساءً، وأوضح الموقع الإلكتروني الخاص ببيع التذاكر أنّ دخول الحفل بالملابس الـSmart Casual، وغير مسموح بحضور الأطفال أقل من 12 عامًا.

أسعار تذاكر عمر خيرت بقصر المنتزه

تتوافر التذاكر في 4 فئات: الخديوي، الملك، الوالي، الأمير، ويمكنك اختيار المقاعد والدفع بكافة كروت الخصم والائتمان، أو نقدًا خلال 24 ساعة من الحجز من خلال شبكة فروع فوري.

فئات التذاكر المطروحة:

فئة الخديوي: بسعر 4500 جنيه.

فئة الملك: بسعر 3000 جنيه.

فئة الوالي: بسعر 2000 جنيه.

فئة الأمير: بسعر 1500 جنيه.

يذكر أن الموسيقار أحيا 3 حفلات موسيقية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي أيام 10 و11 سبتمبر، وآخرهم حفل في آخر الشهر يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى أحيا عمر خيرت حفلا موسيقيا في عيد الربيع الماضي، على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، وحقق الحفل رقمًا قياسيًا للمشاهدة ليتحول إلى التريند الأول على الموقع، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.