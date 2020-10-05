صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا لدعم العمالة غير المنظمة حتى نهاية ديسمبر

اتفق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، على دعم العمالة غير المنتظمة من بيت الزكاة، بواقع 500 جنيه شهرياً حتي نهاية ديسمبر المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ أزمة فيروس كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه لهذه الفئة حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح بيت الزكاة اليوم في بيان، أنه سيتم صرف المنحة من خلال الطلبات التي سبق تقديمها عبر البوابة الالكترونية للأزهر الشريف، وسبق تنقيحها وفحصها واستحقت الدفعات السابق صرفها، وذلك تحقيقا للشفافية والدقة، وحصول كل متضرر على حقه كاملا، وحرصا على تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوي العاملة، لضمان الصرف للمستحقين، وعدم حصول الفرد الواحد على أكثر من منحة من جهات مختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف المنح عن طريق البريد، على العناوين المسجلة للعمالة غير المنتظمة، عبر البوابة الالكترونية للأزهر الشريف الذين انطبقت عليهم الشروط، فضلا عن بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري.

جدير بالذكر أن «الوطن» قد انفردت بنشر خطة الدولة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، خلال المرحلة المقبلة ، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واكدت مصادر حكومية أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته برعاية هذه الفئة من العمال في المجتمع ، والتي انطلقت بوادرمبادرة الرئيس بشأنها في عام 2018 ، حيث قامت وزارة القوى العاملة بحصر 2.5 مليون عامل حتى شهر ديسمبر 2018 .

تكليفات رئاسية بتوفير الرعاية الكاملة وإدراجهم في التأمين الصحي والاجتماعي

وأضافت المصادر ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أصدر تعلمياته ل 6 وزارات لوضع تصوراتها حول وضع الملامح الرئيسية لخطة رعاية العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لتشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء و تضم وزارات القوى العاملة والتخطيط والداخلية "قطاع الأحوال المدنية " والاتصالات والصحة والتضامن.