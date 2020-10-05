القوات المسلحة تنظم المعرض الـ13 للثقافات العسكرية

تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)، والذي يستمر في الفترة من 4-6 أكتوبر الحالي، في بانوراما حرب أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض الكثير من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية، والصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في المجالات المختلفة.

وشمل المعرض جناحاً للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية، التي تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، إلى جانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

ويضم المعرض كذلك، جناحا للأنشطة الفنية، وبه عدد من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابي الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 من جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات، كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم منتجات الجهاز والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

واشتمل معرض "ذاكرة أكتوبر 2020" على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.