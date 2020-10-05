هاني شاكر عن "the Voice SENIOR": "أحيا أحلام قديمة"

تستعد قناة "Mbc مصر"، لعرض النسخة الأولى من برنامج المسابقات الغنائية الشهير "the Voice SENIOR"، اعتبارًا من يوم 7 أكتوبر، إذ سيُعرض الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتضم لجنة المدربين، 4 من النجوم الكبار، وهم هاني شاكر، وسميرة سعيد، ونجوى كرم، وملحم زين، حيث يخوضون منافسة فيما بينهم ويلتفّون بكراسيهم لأفضل الأصوات.

ومن جانبه، وصف الفنان هاني شاكر، في بيانٍ صادر عنه، تجربة التدريب في البرنامج بـ"الممتعة جداً والجديدة"، مضيفًا: "أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له وأن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم".

وحول تعامله إلى جانب النجوم - المدرّبين مع المشتركين، يقول هاني شاكر: "نعطي المواهب الثقة بالنفس أولاً، والأمر المؤكد أن الموهبة الجميلة ستصل إلى الجمهور".

في السياق نفسه، أبدى هاني شاكر استغرابه مما وصفه بـ"عدم تمكن بعض المواهب الرائعة من الوصول في السابق لتعرض فنّها على أسماع الناس" ويضيف: "تلك المواهب لم تفقد صوتها وإمكانياتها الفنية حتى الآن، علماً أن بعضها سنه أكبر من المعتاد بالنسبة للمجال الغنائي، ما قد يجعلك تظن لوهلة أن بعض تلك المواهب قد فقدت رونق صوتها، لكنك تفاجئ بها على المسرح وبطاقاتها الإيجابية ومقدرتها الفنية الكبيرة."

ويختم هاني شاكر: أنا واثق من أن الجمهور سيتفاعل مع المشتركين بكل عاطفة ومحبة، ولا بد من توجيه الشكر لـ"MBC" على دعمها للمواهب بكل فئاتها ولا سيما المواهب الكبيرة المتقدمة في السن.